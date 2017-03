Barbieri reveló cómo fue la presentación oficial de Laurita como novia de Fede

Ahora que Federico Bal y Laurita Fernández blanquearon finalmente su relación, Carmen Barbieri ya puede hablar libremente de la relación que mantiene su hijo con la bailarina. Por eso, la capocómica reveló cómo fue la presentación oficial de la pareja.

“Vino Federico a mi casa con Laurita, y a mí me dio una inmensa alegría verla porque es una gran compañera; y me dijo ‘mamá, nos amamos’“, reveló Carmen en Por si las moscas en AM 1110.

Feliz por la relación entre ambos, Barbieri contó el consejo que les dio. “Les di mi bendición y le dije a Fede: ‘ojalá te portes bien; a los dos les avisé que les van a pegar duro en los medios, pero que si hay amor no necesitan más nada'”.