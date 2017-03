Fue madre a los 72 años y cuenta cómo es criar a su bebé

A los 72 años una mujer llamada Daljinder Kaur y su marido Mohinder Singh Gill, de 80, consiguieron tener su primer hijo Armaan en Punjab (India).

Después de 46 años de casados, la pareja finalmente lo logró al someterse a una inseminación in vitro, tras varios intentos fallidos. El bebé Armaan, que no alcanzaba los dos kilos al nacer, cumplirá un año el próximo mes de abril.

Sin embargo, la madre admite que el proceso de crianza no ha resultado tan fácil como esperaba.

“Mi presión arterial ha sufrido y me canso muy fácilmente ahora. He visto a varios médicos, pero sólo me dan medicinas y un plan de dieta. Estoy preocupada por Armaan. Tengo que cuidar mi salud, pero también tengo que preocuparme por Armaan”, confesó la madre.

“Desde que ha comenzado a gatear, permanezco de rodillas y apoyándome de mis manos, y es difícil. Mi cuerpo no puede soportarlo. Ha sido más difícil de lo que pensaba”.