Celebrate, el festival que convocó a las mendocinas en su día

Mujeres que aman. Mujeres que luchan. Mujeres madres, esposas, hijas. Mujeres profesionales y también amas de casa. Todas y cada una de ellas, sin duda que buscan lo mismo: ser valoradas en igualdad de derechos con el hombre, sin ninguna brecha y reivindicándolos frente a una sociedad que aún parece ignorar muchos de ellos.

Es por estas premisas que en Día Internacional de la Mujer, fueron muchos los que se unieron no solo para celebrar este bello –y por momentos, duro- universo femenino, sino además, poder reconocer aquellas mujeres que por una u otra forma, son ejemplo de vida. Siguiendo esta consigna, fue que Palmares Open Mall llevó a cabo su campaña “Celebrate” y, bajo su hashtag #sosmodelo, el centro comercial organizó la campaña Historias que inspiran, buscando a través de ella, a esa mendocina que por su trabajo o historia de vida, pudiese ser reconocida y premiada por ser “un modelo” de mujer.

Las mendocinas disfrutaron de una tarde al aire libre en el gran festival "Celebrate".

Como es habitual, las mendocinas también aprovecharon para lookearse marcando tendencias y estilos muy personales. En la foto, Carina Oyasrzábal, Laura Irigo, Elvi Rod, Paola Conna y Valeria Lúquez

Así, y con un gran evento al aire libre, finalmente Celebrate reunió este 8 de marzo a cientos de mendocinas de todas las edades a fin de vivir de un atardecer muy femenino y disfrutando entre amigas.

Complicidad, ese hermanable sentimiento que caracteriza a las mujeres.

María Alejandra Gómez fue quien resultó seleccionada con más de 2700 votos y así, obtuvo un premio de 10 mil pesos en órdenes de compra de Palmares. Luego de contar su historia de vida, en la cual esta psicopedagoga de 46 años acompaña diariamente la enfermedad de su marido diagnosticado con E.L.A. (Esclerosis Lateral Amiotrófica), volcando toda su entrega y amor en la lucha que diariamente ambos deben afrontar, Alejandra recibió su premio ante el gran aplauso de todo el público; un momento que más allá del valor del premio en sí, llenó de emoción y profunda admiración hacia esta verdadera “modelo de mujer”.

Alejandra Gómez, la ganadora del concurso "Historias que inspiran" recibiendo su premio. Sin duda, una modelo de mujer.

¡Mujeres al diván!

El reconocido psicólogo Gabriel Rolón fue el invitado a cerrar este gran evento femenino. Invitado especial por Banco Supervielle y Palmares Open Mall –organizadores del evento-, el carismático profesional cautivó a las invitadas con un tema más que atrapante: las mujeres, el amor y la ¿búsqueda? del “Príncipe Azul”.

Invitado de lujo: el psicólogo Gabriel Rolón acompañado por su co-equiper en la charla (y también, pareja en la vida real), la psicoanalista y escritora: Cynthia Wila.

“El amor y las pasiones” es el nombre con la cual Rolón junto a la simpática moderadora -quien es también su actual pareja-, brindó una charla muy descontracturada que por momentos, provocó risa entre las féminas invitadas.

Las mendocinas se mostraron muy atentas a la charla brindada por Gabriel Rolón.

Metiéndose en lugares comunes acerca de lo que encierra el Amor, Rolón desarticuló conceptos que durante siglos muchas mujeres han seguido, para rearmarlos en nuevas ideas. Te dejamos los mejores de ellos.

“Enamorarse implica un riego ya que el enamorado estaría en un estado semi psicótico convirtiéndose en una persona de alto riesgo emocional por su estado de gran vulnerabilidad. Cuando una persona está enamorada, sus emociones y su dicha dependen de otro, entonces está muy vulnerable”.

“Vivimos una ilusión y cuando llega la desilusión, terminamos ese vínculo porque el otro no pudo ser el Príncipe Azul que pensamos que era”.

“Un buen enamorado es aquel que se esfuerza por mantener la ilusión en el otro”.

Gabriel Rolón.

"El amor es el momento en que decidimos estar con alguien aunque sabemos que no es el Príncipe Azul. Del color ‘azul’ del primer momento (enamoramiento) pasó a ser ‘transparente’ cuando nos desilusionamos y finalmente queda con un color ‘azulado’ o ‘celestito’ . Es allí cuando realmente nace el amor y cuando somos conscientes que aunque no sea perfecto, es mejor estar con él que sin él”.

“Tomando a ‘El arte de amar’, de Erich Fromm, me parece muy bueno pensar al amor como arte porque ahí hay un esfuerzo, el artista intenta hacerlo bien, corrige. Toda relación de amor es un poco el arte de hacer algunas cosas, por ejemplo, de acordar: hasta dónde das, hasta dónde doy, qué cosas cedés vos, cuáles yo. Saber consensuar es también poder tolerar que el otro no me complete y no reclamarle tal cosa. Hay que ver al enamorado como un artista y al amor como un arte”.

Enamoradizas, emprendedoras, madres, profesionales. Sea cual sea el rol de una mujer en la vida lo importante es poder celebrar ‘siempre’ el hecho de ser eso, ‘Mujeres’… capaces de transitar el mundo en tacos altos sin miedo a caer ante los obstáculos y buscando que, finalmente, la sociedad respete esa igualdad de derechos que tanto cuesta que reconozcan.