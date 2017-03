El Papa Francisco advirtió sobre "el peligro del populismo"

El papa Francisco advirtió en una entrevista con un periódico alemán sobre los peligros del creciente populismo en las democracias occidentales. "El populismo es maligno y termina mal, como demostró el siglo pasado", dijo el papa al semanario Die Zeit.



El pontífice también rechazó cualquier clase de culto en torno al papado y que él es un creyente normal como todos. "No me veo como nada especial", dijo Francisco pues "soy un pecador, soy falible".



En la primera entrevista importante del Papa con un periódico alemán, se preguntó a Francisco si había momentos en los que dudara de la existencia de Dios. "Yo también conozco momentos de vacío", respondió. Sin embargo, señaló que los momentos de crisis también son una oportunidad de crecer, y dijo que un creyente que no los experimente seguirá siendo "infantil".

Visita a Latinoamérica



El viaje del papa Francisco a Colombia, en varias ocasiones anunciado para el 2017, es probable que se realice "más adelante", entre septiembre y octubre, indicaron en Roma fuentes religiosas.



"Va, va a ir, pero más adelante", aseguró una fuente quien no quiso dar más precisiones. "Están estudiando realizar el viaje entre septiembre y octubre" de este año (217), escribió el domingo por su parte el vaticanista del diario italiano La Stampa, Andrea Tornielli, entre los periodistas mejor informados sobre asuntos de la Santa Sede.

Si bien la agenda para el 2017 de los viajes papales aún está por definirse, hay muchas expectativas por el viaje a Colombia, inicialmente anunciado para el primer semestre de este año. Sin embargo, el mismo Pontífice argentino había puesto en entredicho su visita al admitir que viajaba sólo "si el acuerdo de paz está blindado y reconocido por la comunidad internacional", recalcó.