La otra cara de la hazaña: "El árbitro remolcó al Barça hasta los cuartos de final"

La prensa española califica como algo "nunca visto" la histórica remontada del Barcelona sobre el París Saint Germain por 6-1 que le valió para obtener su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Mientras medios catalanes alaban al equipo azulgrana y califican de "héroes" y "leyendas" a los jugadores, en Madrid en cambio coinciden en que el papel del árbitro alemán Denis Aytekin fue crucial en el resultado final.

Diario As señala como un factor decisivo la actuación del colegiado mientras que Marca asegura que "el árbitro perjudicó gravemente" al PSG.

Éste último medio publica una nota de opinión firmada por Juanma Rodríguez donde asegura que "No hubo remontada sino remolcada: el árbitro remolcó al Barça hasta los cuartos de final".

Además asegura que Aytekin fue "el jugador número 12, 13, 14 y 15 del equipo de Luis Enrique".

Esta es la dura nota de opinión.

¿Histórico?... Lo único histórico, pero por vergonzante, fue el papel que jugó ayer el PSG en el Camp Nou. El primer gol es un gag de los hermanos Marx. El segundo gol es un chiste (y malo) de Eugenio. El sexto, el de Sergi Roberto, es una broma con cámara oculta. ¿Épico?... Lo único épico del partido de ayer fue el arbitraje de Deniz Aytekin. No diga usted atraco, diga usted Aytekin.

Me parece mentira que tenga que venir yo aquí a cantar las verdades del barquero por omisión de la inmensa mayoría del periodismo deportivo español. No hubo remontada sino remolcada: el árbitro remolcó al Barça hasta los cuartos de final. Como dijo Mourinho en su día, a mí me daría vergüenza.

El primer penalti, el presuntamente cometido sobre Neymar, sólo existe en la calenturienta imaginación del colegiado alemán. Luego, Neymar agrede por detrás a Marquinhos: roja directa que el árbitro resuelve con una amarilla. Del penalti cometido por Mascherano sobre Di María cuando éste encaraba solo a Ter Stegen hay poco que decir puesto que, probablemente porque comparten nacionalidad, fue reconocido por el propio defensa culé. Y el segundo penalti, el de Marquinhos sobre Suárez, se lo inventa literalmente Aytekin. ¿Épico? ¿Histórico? ¿En serio? Poca épica y poca historia han visto quienes cataloguen así lo de ayer.

Ingenuo de mí, el pronóstico que yo hice estaba pensando para unas condiciones normales. El Barça no fue el único que se creyó la remolcada, también se la creyó Unai Emery, que tendría que haber presentado anoche mismo su dimisión. Y, sobre todo, se la creyó Aytekin, el jugador número 12, 13, 14 y 15 del equipo de Luis Enrique. Después de su actuación de ayer, que será recogida en un dosier que se entregará a futuros árbitros sobre lo que no hay que hacer sobre un terreno de juego, Ovrebo se convierte en una hermanita de la caridad. No hubo remontada, hubo remolcada. A mí se me caería la cara de vergüenza.