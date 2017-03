Lily Collins a Phil Collins: “Te perdono por no ser el padre que esperaba”

En su matrimonio con Jill Tavelman, Phill Collins tuvo a Lily, su hija que ahora es actriz. Pero la pareja se separó cuando ella tenía apenas 5 años, y no mantuvo una relación muy fluida con su padre. Sin embargo, la joven acaba de publicar una autobiografía en la que incluye una breve misiva dirigida a su padre, donde perdona su ausencia.

En uno de los capítulos de Unfiltered, la intérprete de 27 años deja en claro que perdonar te hace más fuerte.

“Te perdono por no estar cuando más te necesitaba y por no ser el padre que esperaba. Perdono los errores que cometiste y aunque pueda parecer demasiado tarde, no lo es. Hay todavía mucho tiempo por delante”, comienza diciendo Lilly en un ensayo que forma parte de su primera autobiografía Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me (Sin filtros: Sin vergüenza, sin arrepentimiento, solo yo)

“Todos tomamos nuestras decisiones y aunque no excuso las tuyas, al final del día no podemos reescribir el pasado… Estoy aprendiendo cómo aceptar tus acciones y a verbalizar cómo me hacen sentir. Acepto y honro la tristeza y la ira que sentí sobre las cosas que hiciste o no hiciste, que me diste o no me diste”, continúa la actriz nominada a un Globo de Oro por su interpretación en Rules Don’t Apply.

“Buena parte de mis inseguridades más profundas son consecuencia de esos temas que tengo con mi padre”, reflexiona y vincula sus desórdenes alimenticios al divorcio de Phill con su tercera esposa, Orianne Cevey, ya que coincidió con su adolescencia.

“Además de verme diferente físicamente, empecé a limitar mi felicidad y controlar mis hábitos alimenticios. No podía controlar el dolor y la confusión que rodeaban el divorcio de mi padre, y lo pasé mal intentando compatibilizar ser adolescente con mi lucha por conseguir dos carreras completamente diferentes”, revela la también modelo y periodista.

En otro extracto, Lily revela que sufrió maltrato físico y verbal: “Él me gritaba, me decía cosas horribles. Me trataba de tonta, ciega, estúpida, egoísta y puta… siempre trataba de hacerme sentir una inútil, como si no sirviera para nada”.

“Se trata de compartir mis experiencias para ayudar a otros”, explicó en un posteo realizado en Instagram.