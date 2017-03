64.000 pastillas de éxtasis en el mismo avión que viajó Macri

El juez federal N° 6, Marcelo Aguinsky, aclaró que ni Mauricio Macri, ni los integrantes de la comitiva argentina que regresó al país junto al presidente desde España a fines de febrero pasado están involucrados en el tráfico de 64.000 pastillas de éxtasis descubierto en el Aeroparque Jorge Newbery.



"Es casualidad ciento por ciento, no tengo ninguna hipótesis más allá de que sea una cosa casual", afirmó el magistrado.



El jefe de Estado arribó el 26 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en el mismo vuelo que trajo dos valijas repletas de droga valuada en $ 12.800.000. Ese cargamento partió de la terminal española de Barajas en el viaje AR 1133 de Aerolíneas Argentinas sin ser detectado. Las valijas las portaba dos colombianos identificados como Consuelo Martínez Muñoz y Robinson Ocampo, de 49 y 32 años, respectivamente.



Los extranjeros lograron subir la droga al avión, ya que no despacharon las maletas. Al llegar a Ezeiza, la sustancia ilegal tampoco fue detectada por efectivos de seguridad. Según el procesamiento de los dos traficantes que firmó Aguinsky, en el puesto de Aduana les tocó luz verde e ingresaron al país sin mostrar sus pertenencias. Las pastillas estaban escondidas en un doble fondo de las valijas y viajeron a pocos metros del mandatario. Sin embargo, las dos personas fueron atrapadas recién en Aeroparque, cuando quisieron abordar otro vuelo rumbo a Santiago de Chile, su destino final.



El juez negó rotundamente que los colombianos hayan presentado documentos o credenciales falsas para hacerse pasar por ciudadanos argentinos integrantes del Poder Ejecutivo al momento de subir al avión. "Embarcaron en Bruselas los pasajeros, y después hicieron la conexión con Aerolíneas, que venía a Buenos Aires", sentenció.



"La connotación que ha salido es que en el mismo vuelo viajaba el presidente como pasajero, pero nada más que eso", agregó Aguinzky, un magistrado con sobrados casos de narcotráfico internacional sobre sus espaldas.



Finalmente los dos sujetos fueron apresados ese mismo día por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y luego procesados por el juez. En su sentencia, los acusó de "tentativa de contrabando de exportación por ocultamiento, agravado por tratarse de estupefacientes inequívocamente destinados a ser comercializados". La pesquisa continuará en Europa para saber el origen de los comprimidos de éxtasis.



"¿Es posible que algún integrante de la comitiva argentina, o el mismo presidente sea citado a declarar por este caso como testigo?", le interrogó ámbito.com. "La verdad no lo veo, pero supongo que tampoco el fiscal ha analizado esa situación", respondió.

