Cornejo confirmó a Lisandro Nieri como nuevo ministro de Hacienda

Luego de mantener el hermetismo sobre los cambios en el gabinete, finalmente el gobernador Alfredo Cornejo anució a través de Twitter que el subsecretario de Financiamiento, Lisandro Nieri, ocupará el lugar de Martín Kerchner en el Ministerio de Hacienda.

Nieri (44) acompañó a Cornejo y Kerchner en las misiones en el extranjero en busca de inversiones para la provincia.

El mandatario se vio obligado a hacer este enroque tras la repentina renuncia de Enrique Vaquié al Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía ya que ocupará la vicepresidencia del Banco Nación. De esta manera Kerchner asumirá este viernes al frente del superministerio, y Nieri en la cartera de Hacienda.

La sorpresiva salida de Vaquié no le simpatiza al ys i bien Cornejo no dejó entrever su malestar dio a conocer en detalle cómo se había enterado. El mandatario relató que el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga le hizo el ofrecimiento el sábado a las 20. Luego el domigo, el ex ministro se lo comentó al gobernador en un desayuno.

El gobernador señaló que el tema lo terminaron de charlar en lunes y que lo alentó para que aceptara el ofrecimiento.

"El gobierno nacional me consultó y les di el ok", expresó Cornejo. "Es un buen lugar y le viene bien a Mendoza tener a alguien en el Banco Nación en esa jerarquía", expresó el gobernador. En ese sentido señaló que Mendoza se puede "beneficiar" con la presencia de Vaquié en la entidad, teniedo en cuenta que el agente financiero y el Fondo para la Transformación, son los únicos que le dieron crédito a la producción.

Pero además de estos cambios Cornejo junto con Kerchner deberán definir a quien proponen para cubrir la vacante que dejará Vaquié como miembro del directorio de YPF. "Es un cargo importante, por las acciones que tenemos nos corresponde un director", sostuvo.

De esta manera se completan los cambios en el Gabinete tras la sorpresiva salida de Enrique Vaquié al Banco Nación.

Nieri (44) es actualmente subsecretario de Financiamiento y acompañó a Cornejo y Kerchner a misiones en el extranjero en busca de inversiones.