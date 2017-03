Zulema Yoma: "Llevo 22 años peleando para saber qué ocurrió"

Zulema Yoma celebró la decisión del juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, de ordenar exhumar los restos de su hijo Carlos Menem junior "tras 22 años peleando para saber qué ocurrió", reiteró su convencimiento de que se trató de un atentado y sostuvo que no tiene la “menor idea” de que quien pudo haberlo matado.

Además, la ex esposa del ex presidente Menem expresó que “sería bueno" poder ver al presidente Mauricio Macri para que escuche sus argumentos, aunque señaló que hasta ahora no quiso “molestarlo”.

“Llevo 22 años peleando para saber qué ocurrió. Esta novedad la tomo con mucha fuerza. Dios quiera que pueda estar presente y aclarar todos los puntos negros porque es necesario saber qué pasó”, dijo Yoma en declaraciones a radio Rivadavia.

Ayer, el juez de San Nicolás ordenó exhumar nuevamente los restos del hijo del ex presidente Carlos Menem, fallecido en marzo de 1995 al caer en tierra el helicóptero que piloteaba cerca de la localidad bonaerense de Ramallo.

Según Zulema, “hay partes del cuerpo” en el cementerio islámico de San Justo que “no corresponden” a su hijo y que las dudas siempre se centraron en el cráneo del cuerpo sepultado, en el que -según dijo- “le habrían dado un disparo en la frente”.

“Tenía una pierna enyesada cuando no se justificaba hacer eso en un momento tan trágico. Había tierra colorada que en San Justo no hay. Todo se dio en medio de un gran desorden”, relató.

Ante una consulta, la ex esposa de Menem dijo no tener la “menor idea” de quién podría haber matado a Carlitos y que “después de 22 años” mantiene “tremendas dudas de saber quién fue”.

En tanto, sostuvo que al presidente Mauricio Macri no quiso “molestarlo” con el tema cuando asumió la presidencia ya que la causa “la pidió el Consejo de la Magistratura, que es donde ahora está”, aunque dijo que en este momento “sería bueno poder verlo y que me escuchara”.

Por último, Zulema señaló no “tener la menor duda” de que la ex SIDE “sabe qué fue lo que pasó” con la trágica muerte de su hijo.

La nueva exhumación, para la cual el juez todavía no fijó fecha, consiste en realizar el análisis de ADN de cada uno de los huesos que estén en condiciones de ser objeto de la prueba y las partes podrán aportar expertos para que brinden su opinión.

En su resolución, el magistrado ordenó un estudio de tipificación de polimorfismo de ADN de las muestras reservadas en la morgue judicial del cuerpo médico de la justicia nacional y también de los restos de Menem (h).