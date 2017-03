Se retrasa el tratamiento de la ley de uso de cannabis medicinal

A fines de 2016, el Senado de Mendoza dio media sanción por unanimidad al proyecto de legalización del uso medicinal del aceite de cannabis para tratar patologías neurológicas graves. Sin embargo, Diputados todavía no le ha dado tratamiento.

A pesar de que en otros aspectos el cannabis despierta polémica, en el caso del aceite existe un consenso en la Legislatura de sus beneficios en pacientes -sobre todo niños- que, por ejemplo, pueden aliviar sus convulsiones.

La dificultad, según explicó la presidenta de la Comisión de Salud, Liliana Pérez, está en reglamentar el uso. "Necesitamos un programa o protocolo que regule esto para poder hacer un seguimiento de las personas o niños que consumen, que tengan control", indicó.

La idea de la diputada es evitar que se recurra a la venta ilegal de marihuana o se recurra a la artesanía para obtener el aceite. Esto sería posible incorporando el medicamento a través del Ministerio de Salud, con un producto hecho en laboratorios, "con métodos científicos y una pureza del 99%".

Sin embargo, la autora del proyecto, la senadora Patricia Fadel (FpV), aseguró que Pérez está obstinada en no sacar la ley. "Los padres ya han manifestado que 'esperar' no significa lo mismo para quienes tienen hijos que requieren este tratamiento", señaló.

Para Fadel, una de las opciones que retrasan la aprobación de la ley es simplemente político. "Me da la impresión de que pasa otra cosa, quizás no es que no quieran aprobarla, sino que no quieren que sea una iniciativa del Frente para la Victoria", apuntó.

La senadora también señaló que hay una intención implícita en las declaraciones del radicalismo de esperar que salga una ley nacional que trata el mismo tema, antes de hacerlo de manera provincial, pero nuevamente el factor tiempo es "apremiante".

"Muchos padres ya se la están dando a sus hijos, algunos de origen dudoso y otros tienen que comprarlo en Estados Unidos y luego ir personalmente hasta Ezeiza a retirarlo porque queda ahí", explicó.

A su vez, Pérez señaló que si bien no esperan a la ley nacional y avanzan independientemente del tratamiento a nivel país, "sería ideal que fuese un tema federal, porque ahí tendríamos la posiblidad de trabajar con universidades nacionales, el Conicet y con la ANMAT, que regula los medicamentos".

Pérez también adelantó que próximamente vendrán desde el Ministerio de Seguridad nacional a dar una charla sobre la ley que se trabaja en el Congreso de la Nación y cómo ven desde el punto de vista de esa área al uso de cannabis medicinal. "Nos serviría como base para poder trabajar", añadió la diputada.