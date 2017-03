Adrián Caetano aseguró que Pablo Echarri fue bajado por cuestiones políticas

El director de Sandro de América, Adrián Caetano, se refirió a los dichos de Pablo Echarri respecto de su apartamiento de la serie de Telefe sobre el rey sudamericano del rock, el cual atribuyó a su reconocido apoyo al kirchnerismo, y defendió al actor.

El director aseguró que Echarri fue desplazado del proyecto por motivos políticos. “El canal no lo quiere porque divide la pantalla”, dijo, coincidiendo con lo que el representante del actor le había comentado en primera instancia.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, entrevistado por Moskita Muerta y Nilda Sarli, Caetano explicó: “Es verdad que faltaban detalles contractuales, pero a mí me cerraba mucho la idea de Echarri. Yo ya había dado el visto bueno”, dijo, y subrayó: “Algo pasó en el medio por lo cual lo bajaron, y me pareció una chotada”.

“En un principio trabajé codo a codo con la producción porque había una convicción de que Pablo podía hacer este personaje y hacerlo bien, y avanzamos, pero después vino esta voz de más arriba diciendo esto”, dijo, y aclaró: “A mí nunca nadie me lo dijo en la cara porque no tengo vínculos con el canal de televisión”.

Y continuó: “Es un garrón que alguien haya tomado esa decisión. Lo que más me asustó es que de repente se transformara en algo lícito discriminar a alguien por una cuestión política”, manifestó, para luego subrayar: “Me llamó la atención que no pareciera grave decir eso”, apuntó”

“Si a mí me hicieran eso, a mí me parecería una cagada”, aseguró, y para finalizar alegó: “¿Ponele que divida la pantalla? Bueno, entonces se perdió la mitad de la pantalla que sí lo iba a ver”.

Escuchá la entrevista a Adrián Caetano.

Recordemos que luego de que Tomás Yankelevich, Director de contenidos de Telefe, desmintiera los dichos de Echarri, el actor reafirmó sus declaraciones. Además, le contestó a Rita Cortese, quien también lo había desmentido.