La conformidad de Bernardi tras la igualdad del Tomba

Godoy Cruz Antonio Tomba igualó anoche, 1 a 1, ante Atlético Mineiro, en la primera fecha del Grupo 6 de la Copa Libertadores. El DT Lucas Bernardi, quien se fue expulsado, realizó un balance positivo tras el encuentro.

“Me voy muy conforme, sobre todo con el rendimiento de los jugadores. El rival es un rival de mucha jerarquía, con grandes futbolistas. Para muchos, era su primer partido dentro de una competencia como esta y eso influye”, comenzó diciendo el rosarino.

Bernardi, aseguró que “en el primer tiempo, la diferencia debió haber sido mayor. Tuvimos cinco situaciones muy claras. Tuvimos el control del partido. No se dio. Encima, entramos al segundo tiempo, nos empataron y tuvieron la pelota más que nosotros. Encima, el árbitro se equivocó reiteradamente en contra nuestro”.

“Se notó la falta de ritmo de los jugadores pero lo suplieron con el corazón. Estoy muy orgulloso por todo lo que entregaron. La ansiedad, el debut y la falta de juego nos hicieron cometer muchos errores técnicos”, agregó.

En tanto, el adiestrador se refirió a su expulsión: “Lamentablemente, debuté con una expulsión. No me gusta, no corresponde. Pero creo que los árbitros deben tratar de igual manera a los protagonistas de ambos equipos. Sabemos que tenemos que pagar derecho de piso, pero no me pareció lo que hizo”.