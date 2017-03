Video: en el Día de la Mujer, el fuerte mensaje de Lali Espósito

Tras haber participado en la campaña organizada por la revista de Susana Giménez contra la violencia de género, Lali Espósito publicó un fuerte y relfexivo mensaje en la red por el Día de la Mujer.

Luego de que Susana Giménez revelara que su madre sufrió violencia de género, Lali Espósito se sumó a la campaña y se refirió al tema.

Ahora, en el marco de el Día de la Mujer, la cantante y actriz, quien se transformó en referente del género femenino, publicó en Instagram un mensaje invita a reflexionar acerca del verdadero significado de ser mujer.

Junto a la foto de su abuela Nélida, a quien Lali no conoció, la artista escribió:

De mas chica me molestaban los días “DE”. Bueno confieso que hasta hoy me hacen ruido. Después comprendí que sirven, por ejemplo, para sacar lo más careta y mentiroso de las personas (te maltrato todo el año pero HOY estas flores son para vos mamá, esposa, hermana…). Ya relajé eso porque entendí que también estamos los que SÍ aprovechamos estas fechas para resignificar y recordar CUÁNTO significa ser: madre, padre, hermano, primo, actor, psicólogo, doctor, educador… etc, etc… HOY es el “Día de la Mujer”, día para recordar QUÉ significa SER MUJER. Cuánto por decir sobre las mujeres. Cuánto vale HOY con todo lo que pasa socialmente decirse MUJER. Cuanto hacen creer AUN HOY que ser mujer no vale. Cuantos creen AÚN HOY en la debilidad e inferioridad de las mujeres. Cuánto me molestan en lo personas los términos que dividen y siguen generando diferencia como “machismo” o “feminismo” .

Cuándo veo los ojos de mi madre, de mi hermana, de una amiga hasta de la señora que me atiende en el kiosco veo LA FUERZA. Somos vida y somos fuerza. Igual que los hombres. Somos. TODOS somos. Solo que el mundo se armó para que creamos lo contrario. Eso va cambiando de a poco justamente por esa fuerza ÚNICA y poderosa que tenemos la MUJERES en esta sociedad complicada. Amo ser mujer. Amo la bendición de haber nacido mujer en esta vida y sentir todo lo que siento.

La señora de mi foto es Nélida, mi abuela que no conocí.

Es loco amar a alguien que no conociste pero donde estaría yo sin su existencia, su bondad, su capacidad de ser MUJER que trajo al mundo al ser que más amo MI MAMÁ.

¿Ven? Ser mujer es lo mas lindo que hay!

Vivan las mujeres Viva la humanidad entera, TODOS! Brindo porque cambie la ignorancia y maldad de algunos hacia las mujeres!