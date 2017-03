La nueva función que podría llegar a WhatsApp

¿Enviaste un mensaje y luego te arrepentiste? Si te pasó, seguro pensarás que esta nueva propuesta de WhatsApp es muy buena: podrán eliminarse mensajes aún cuando hayan llegado a su destinatario a través de la herramienta Unsend (deshacer el envío).

Sin embargo habrá que esperar, sólo fue confirmada esta actualización en Windows Phone.

Actualmente, cuando alguien elimina un mensaje de WhatsApp éste solo desaparece para quien tomó la decisión de eliminarlo, pero con este cambio el chat será eliminado en los dos teléfonos.

La opción fue divulgada a fines del año pasado por WABetaInfo, una cuenta de Twitter que adelanta constantemente las funciones que llegarán a la aplicación de mensajería número uno. Esta vez, confirmaron que la función para borrar mensajes enviados en WhatsApp ya se encuentra activa en la versión beta 2.17.94 para Windows Phone, informó The Huffington Post.

Unsend, sin embargo, deja una huella en la cuenta del destinatario, que finalmente sabrá que su interlocutor decidió eliminar el mensaje.

La cuenta WaBetaInfo anticipó la noticia y también informó que pronto estará disponible para otros dispositivos. De todos modos, oficialmente esto no fue confirmado. WhatsApp Inc. no informó que la herramienta pueda universalizarse a todos los dispositivos además de Windows.