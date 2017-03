El radical cambio de look de Kristen Stewart

Siempre da de qué hablar, y la presentación del filme Personal Shopper no fue la excepción. Es que Kristen Stewart apareció en la alfombra con un impactante cambio de look: casi rapada y platinada.

Bridget Brager, un reconocido estilistas de las estrellas de Hollywood, fue el responsable del nuevo look de la actriz, que habría optado por este corte para el papel que interpretará en la película Underwater, que comenzará a rodar en marzo.

Por otro lado, Kristen reveló que la pasó muy mal en su relación con Robert Pattinson por la presión mediática. Sin embargo, reveló que desde que sale con mujeres, su actitud cambió. “¡Ahora me he dado cuenta de quién soy! No tengo que seguir luchando. Cambió todo cuando empecé a salir con chicas. Me di cuenta de que si lo ocultaba era como estar avergonzada de lo que tenía. Así que empecé a mostrarme más en público. Abrí mi vida y soy mucho más feliz”, aseguró.