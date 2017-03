Diego Maradona: “A Dady Brieva lo conocen sólo en Santa Fe y Buenos Aires”

Una guerra inesperada se desató en Diego Maradona, especialista en duelos verbales, y Dady Brieva. Es que el cómico, en una entrevista con Luis Ventura, expresó: “Cuando (Maradona) entró a meter a ‘Tontín’ (como el Diez llama a Jorge Taiana, pareja de Claudia Villafañe y productor de Dady) y decir de dónde saca la plata porque Dady no le pasaba un peso, dije ‘loco, dejame de hinchar los huevos’. Se está metiendo con mi laburo, está poniendo en duda mis ingresos“.

En ese sentido, la respuesta de Maradona no se hizo esperar, y cuando la prensa le consultó por los dichos del ex Midachi, el astro lo ninguneó. “No sé lo que habrá dicho, pero a Dady Brieva lo conocen sólo en Santa Fe y en Buenos Aires“, lanzó ácido.

Pero Diego no se quedó ahí, y fue por más: “Decile que muestre los recibos de trabajo que no tiene recibos, que no sea mentiroso Dady Brieva, no tiene recibo, si era tiracables“.

Mirá el video