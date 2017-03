Video: ¿Alexis Sánchez se ríe mientras golean al Arsenal?

Alexis Sánchez fue duramente criticado por medios ingleses, luego de la dura eliminación de Champions League que sufrió el Arsenal de manos del Bayern Münich.

Todo se debe a la actitud que tuvo el delantero chileno luego del quinto gol de los alemanes, riéndose en el banco de suplentes tras ser reemplazado.

Debido a esta acción, el diario Daily Mail criticó con dureza a Sánchez y tituló una nota haciendo hincapié en que el chileno "disfruta una risa en el banco durante la humillación en Champions League ante Bayern".

Pero no sólo eso. El mismo medio aseguró que "lo más rápido que se movió Alexis en el partido fue cuando fue reemplazado y salió con una alegre ola de aplausos de los aficionados, la cual parecía disfrutar... En el momento en que Bayern anotó dos goles, Sánchez estába disfrutando de una risa junto a Petr Cech. No es un crimen, claro, pero no es bien visto. Así no se genera el espíritu de equipo".