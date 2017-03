“No hay que mirar los nombres del rival”, dijo Bernardi

Será su primer partido como DT del Tomba y será su debut como entrenador en Copa Libertadores. Es por eso que Lucas Bernardi vive de manera particular este encuentro que se disputará esta tarde ante Atlético Mineiro en el Malvinas Argentinas.

Las reiteradas postergaciones del comienzo del fútbol argentino, por los conflictos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), hacen que el Expreso llegue sin rodaje al primer juego en su tercera participación en el certamen continental.

Y, por supuesto, ese fue tema excluyente en la charla de Bernardi con la prensa, a un día del debut. “No jugar es una desventaja para nosotros, pero de ninguna manera es una justificación. Nunca analizo los partidos después del resultado. Ojalá que consigamos un buen ritmo los noventa minutos y ahí quedará en el olvido (o no) el tema de no competir”, manifestó.

Con respecto a los 11 iniciales ante los brasileños, el rosarino indicó: “El equipo está confirmado, pero públicamente no lo voy a decir”.

Hoy juegan por Copa Libertadores, además del Tomba, San Lorenzo, de visitante, con Flamengo y Atlético Tucumán, de local, ante Palmeiras, ambos a las 21.45.

Sobre su adversario, que posee en sus filas a Robinho y a Fred, entre otros, reconoció: “Es un rival de jerarquía, con muchos jugadores de gran experiencia, de los mejores que hay en la Copa Libertadores”.

Por ello, consideró que “estos partidos hay que jugarlos con el corazón y sin mirar los nombres del rival”.

Finalmente, el ex entrenador de Newell’s Old Boys y Arsenal de Sarandí expresó: “Estoy muy orgulloso de participar como entrenador en mi primera Copa Libertadores. Estoy agradecido a los jugadores que lograron la clasificación y al Gallego (Sebastián Méndez, ex DT del Expreso) ya que me permitieron ser partícipe de esto. Disfrutamos y es un gran placer”.

El Malvinas, con algunos detalles

Si bien han pasado algunos meses sin competencia oficial en el estadio Malvinas Argentinas, se disputaron varios encuentros amistosos que parecen haberle pasado factura al campo de juego. Por eso, en el debut de Godoy Cruz ante Atlético Mineiro, el césped del escenario mayor de los mendocinos no estará al cien por ciento.

Más allá de que no es un desastre, la cancha tampoco está a la atura de la competencia internacional. Habrá que esperar el partido y ver si realmente los sectores que parecen más complicados afectan el desarrollo normal del juego.