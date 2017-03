El médico Arzuza seguirá detenido: le dictaron la preventiva

El médico cirujano Gustavo Arzuza seguirá detenido en la penitenciaría de Boulogne Sur Mer por la muerte de Beatriz Gattari después de una cirugía plástica realizada en un consultorio de calle Alem, de Ciudad, que no contaba con la habilitación correspondiente.

En esa situación procesal continuará también su novia, la rumana Laura Duta. Lo decidió ayer la titular del Cuarto Juzgado de Garantías, Patricia Alonso, en la audiencia oral que se desarrolló en el segundo piso de los Tribunales provinciales.

La jueza les dictó la prisión preventiva a ambos luego de analizar las pruebas que presentó la fiscalía y los argumentos de la defensa, el jueves por la tarde, tal como publicó El Sol.

Alonso coincidió con las calificaciones que les impuso la fiscal de Homicidios Claudia Alejandra Ríos en el inicio de la instrucción y negó cualquier tipo de beneficio a la pareja de imputados.

La representante del Ministerio Público acusó a Arzuza por homicidio simple con dolo eventual, fraude, falsificación de instrumento público (por una presunta estafa con medicamentos contra la OSEP) y lesiones graves (en otra causa); y a Duta, por participación necesaria en homicidio simple con dolo eventual y ejercicio ilegal de la medicina.

Martín Ríos, abogado de los dos sospechosos, apeló ayer la resolución de la magistrada y será una Cámara del Crimen la que defina.

El letrado le había solicitado a la jueza la libertad o, en su defecto, la prisión domiciliaria para Arzuza y Duta. Entendía que no había riesgo de fuga ni entorpecimiento de la instrucción. Se basó, en lo que respecta a Arzuza, entre otros puntos, en que está acusado de homicidio por otra muerte –la del Roberto del Barco, quien falleció en el 2013 después de una liposucción– y fue liberado después del pago de una caución.

El abogado sostuvo en la audiencia del jueves que su cliente no se fugó y tampoco entorpeció el normal desarrolló de la instrucción de esa causa. Arzuza está siendo juzgado por la muerte de Del Barco y, en los próximos días, se conocerá la sentencia en su contra.

Las pruebas incorporadas en la causa son contundentes contra el médico de 48 años y la rumana de 39. Básicamente, se tuvo en cuenta que Arzuza es médico cirujano pero no plástico, ya que se necesita una residencia de, al menos, cuatro años para lograr la especialización. Además, desarrollaba operaciones en una clínica que no estaba habilitada y no contaba con anestesista, por ejemplo.

Por su parte, Duta colaboraba con su pareja en las intervenciones quirúrgicas y no tiene título de médica. Durante la audiencia, la rumana –condenada en su país de origen por tráfico de heroína– reconoció que era universitaria con título de Economía, lo que terminó por complicarla.

Es más, Ríos comprobó en la instrucción que la rumana se dirigió hasta la casa de Gattari, después de la operación, y le suministró un suero intravenoso. Para ello, enfatizó la fiscal, se necesita haber estudiado. “No cualquier persona puede hacerlo”, sostuvo.

Lo cierto es que Arzuza y Duta están complicados en la causa. El próximo paso de la instrucción, una vez que resuelva la apelación de la defensa, será elevar la causa a juicio. Además, el objetivo será confirmar si

Arzuza puede ser acusado en otras causas, debido a que se están investigando unas seis muertes de pacientes, que se descompensaron luego de haber sido operados por él.

Gattari se operó con Arzuza el 2 de diciembre. Se realizó una lipoaspiración y un implante de glúteos en la clínica de calle Alem. La mujer desconocía que era clandestina. Seis días después murió.

La fiscal Ríos se hizo cargo de la causa cuando recibió el informe de la necropsia y ordenó la captura del profesional el viernes 9.

Arzuza fue detenido en la clínica trucha en momentos en que se encontraba descompuesto porque se había realizado, él mismo, una operación de ensanchamiento de pene.