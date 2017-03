Jorgelina Bascur, una luchadora a todo ring

En el Día de la Mujer vale destacar el intenso trabajo que viene realizando la mendocina Jorgelina Bascur, campeona sudamericana de Kick Boxing y clasificada para el Mundial de dicho deporte en el 2018.

La lujanina de 31 años no para de cosechar triunfos y planificar peleas. Entre sus numerosos torneos ganados, se pueden destacar los títulos del Mundial de Kick Boxing 2015 en Viña del Mar, Campeonato Sudamericano y Campeonato Nacional.

“Hay que demostrar que las diferencias son sociales, no por el género​", destacó Jorgelina Bascur.

Con una trayectoria de más de diez años, Bascur le contó a El Sol que no fue fácil ingresar en un deporte masuclino, por lo que tuvo que entrenar duro para estar a la altura de sus compañeros.

“Cuando empecé no veía el Kick Boxing como una profesión para mi vida. Con el tiempo mi entrenador (Alfonso Hidalgo) me incentivó para que me inscribiera en las peleas que iban surgiendo. Así, de a poco, sin darme cuenta, al tiempito ya estaba luchando profesionalmente. Esto no fue fácil, tuve que convencer a mi familia y compañeros que estaba a la altura de las circunstancias”, relató Jorgelina.

El estereotipo de mujer que muchas veces impone la sociedad generó que Bascur tuviera que ganarle no sólo a su rival dentro del ring, sino también a los prejuicios de su entorno y las “miradas de reojo de los chicos del gimnasio”.



“Me topé con muchos machistas que no toleraban que me entrenara con ellos, entonces decidí demostrarles con esfuerzo y dedicación que podía pelear de igual a igual. Con mi familia fue más o menos parecido, ellos temían por mi salud y futuro, así que los invité a cada torneo para que vieran que no es un deporte riesgoso”, contó la campeona sudamericana.

Así fue como la luchadora y licenciada en Diseño Industrial se ganó el respeto y admiración de sus pares: “Hay que demostrar que las diferencias son sociales, no por el género”.

Actualmente, la lujanina se prepara duro para enfrentar una serie de grandes desafíos programados para este año. Entre ellos, una pelea el 18 de marzo en Paraná, en abril viajará a Chile para darle la revancha del campeonato sudamericano a la trasandina Leslie Soto, el 14 de mayo peleará en Mendoza en el Battle Cage, y después arranca con los torneos previos al Mundial de Kick Boxing 2018, al cual ya clasificó.