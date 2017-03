La quinta película de Indiana Jones llegará a los cines en 2019

George Lucas, Harrison Ford y Steven Spielberg en el set de "Indiana Jones y la calavera de cristal", de 2008. Fotografía de Annie Leibovitz.

Después de tanto esperar, el arqueólogo más famoso del mundo regresa a la pantalla gigante. El mítico aventurero Indiana Jones, creación de la genial dupla compuesta por los directores Steven Spielberg y George Lucas, tendrá un quinto film que llegará en poco más de dos años.

El propio Alan Horn, directivo de Disney (empresa dueña del personaje) fue el encargado de anunciar la esperada noticia: "Indiana Jones es uno de los grandes héroes de la historia del cine y no vemos la hora de traerlo de regreso en 2019. Es poco usual tener una combinación tan perfecta integrada por este director, estos productores y este actor, y no podríamos estar más entusiasmados por embarcarnos en esta aventura junto a Harrison (Ford) y Steven (Spielberg)".

Tan resonante regreso estará marcado por la participación de todos los usuales responsables de la saga, porque además de tener a Ford en el papel protagónico y Spielberg en la dirección, también estará John Williams en la música, y Kathleen Kenedy y Frank Marshall como productores. Se supone que también en el equipo creativo estará George Lucas, el otro gran responsable de la franquicia.

En junio del año pasado, Spielberg había dicho en una entrevista que estaba interesado en realizar una quinta parte de la saga y en ese momento declaró: "Lo único que puedo contarles es que no pienso matar a Harrison al final de esa película".

Según declaró el mismo Harrison Ford en una entrevista de la BBC, no hubiese aceptado volver a interpretar al arqueólogo en la nueva entrega de la saga si no hubiese estado dirigida por Steven Spielberg. “Siempre pensé que habría oportunidades para hacer otra. Pero no quería participar sin Steven (Spielberg)”, dijo Ford respecto al quinto filme de la serie del intrépido Indiana.

El actor reconoció que otra de las condiciones que se impuso antes dar el “sí” era que el guión estuviese a la altura de los anteriores y agregó: “por suerte, estamos trabajando en ello”. “Steven está desarrollando ahora un guión con el que creo que estaremos muy satisfechos”, había adelantado Harrison Ford.

Actor y director ya trabajaron juntos en las cuatro primeras películas de Indiana Jones, que contaron también con la producción de otro peso pesado de Hollywood y creador, además, de la saga de Star Wars, George Lucas.

Harrison Ford encarnó por primera vez al aventurero en 1981 en Los cazadores del arca perdida (Raiders of the Lost Ark), a la que siguieron Indiana Jones y el templo de la perdición (Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984), Indiana Jones y la última cruzada (Indiana Jones and the Last Crusade, 1989) e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008).

También dio vida a Han Solo en las tres primeras películas de Star Wars y, desempeñó de nuevo el papel del socarrón contrabandista intergaláctico en Star Wars: The Force Awakens, estrenada en el 2015.