Rita Cortese también cruzó a Pablo Echarri

Luego de que Pablo Echarri dijera que lo bajaron de un proyecto de Telefe por su militancia política, se desató un escándalo que no parece tener fin. Y luego de que el propio Tomás Yankelevich, Director de contenidos del canal de las pelotas, desmintiera los dichos del actor, ahora también se sumó Rita Cortese.

La actriz, que también es muy cercana al kirchnerismo ideológicamente, avaló los dichos de Yankelevich sobre que Echarri no estuvo en los planes para interpretar a Sandro en una ficción. “Eso sí es información basura. Nunca el proyecto estuvo pensado para Pablo Echarri. Sandro estuvo pensado para un actor que tenga 20 años. Lo lamento por Pablo, que es muy guapo y además es un gran actor”, dijo Rita en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

A su vez, y luego de que otros actores dijeran que no les ofrecen trabajo por tener simpatía con el Gobierno K (como fue el caso de Raúl Rizzo), Cortese aseguró: “A mí no me ha pasado”.