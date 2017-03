Ellas pisan fuerte en territorio masculino

En el Día Internacional de la Mujer vale destacar a las mendocinas que lograron romper con los estereotipos y destacarse en rubros que históricamente fueron dominados por hombres.

Una remisera, una directora técnica de fútbol y una empresaria que recicla basura electrónica, son algunas de las féminas que se opusieron a dejar de lado su vocación por seguir lo impuesto por su entorno y la sociedad.

La remisera

Alejandra Todescat, tiene 52 años, tres hijos mayores de edad, y vive en Ciudad. Cansada de ser asaltada en el puesto de quiniela que tenía en el hall de su casa, decidió enfocarse de lleno en lo que siempre la apasionó: conducir.

Desde hacen cinco meses, Alejandra se desempeña y trabaja dieciocho horas diarias como “remisera” en la empresa Rumbo Remis. Allí, tuvo que enfrentar las miradas de reojo de algunos compañeros y la típica frase de “anda a la lavar los platos” de algunos taxistas.

Lejos de abonar su pasión, decidió continuar por el mismo camino: “Cuando ven que sos respetuosa, que trabajas a la par de ellos, que no cambias para que te acepten, te terminan integrando y tratando como a una más del grupo”, expresó Todescat, quien no ha chocado ni acumulado multas.

Alejandra Todescat



La DT

Silvana “Colo” Villalobos tiene 42 años, vive en Luján y juega al fútbol desde los cinco años. Reconocida a nivel internacional por ser la primera directora técnica en Latinoamérica en dirigir un plantel masculino –el de Boca de Bermejo, de Guaymallén–, y lograr un ascenso a la Primera División pudo ganarse el respeto y cariño de los viven este deporte tan celosamente.

La “Colo”, como todos la conocen, también dirige al equipo de fútbol femenino de Las Pumas con el que ha ganado numerosos torneos y hasta se consagraron campeonas nacional de futsal. Pero no todo en su trayecto recorrido fueron victorias y respeto.

“Tuve que soportar que muchos me mandaran a lavar los platos, otros que me miraran de costado porque una mujer los dirigía. Varios me dijeron e hicieron sentir una extraña por estar dentro de un mundo exclusivo de hombres”, contó Villalobos, quien reconoció que con esfuerzo y trabajo logró la aceptación en este rubro.

Silvana "Colo" Villalobos

Empresaria en un rubro masculino

Andrea Nallim vive en Ciudad, está casada, tiene tres hijos, y en el 2016 fue reconocida por la ONU como empresaria del año en la categoría “Green entrepreneurship” (Emprendimiento verde), gracias a su trabajo dedicado cien por ciento al reciclaje integral a empresas que generan basura electrónica con el fin de descontaminar la región de residuos tecnológicos.

Pese a toparse con cursos y trabajo netamente masculino, Andrea le dio su toque femenino e impulsó junto a su hermano, Farid Nallim, uno de los mejores emprendimientos en reciclaje de Latinoamérica.

“Confío en el trabajo donde se combinan los géneros, porque se logran grandes cosas”, mencionó Andrea, y agregó que “todos podemos lograr la equidad y ser destacados en lo que hacemos si ponemos ganas y esfuerzo”.

Andrea Nallim

Estas tres mendocinas concluyeron que el único impedimento que existe actualmente para que una mujer no pueda trabajar a la par de un hombre es el “físico y la fuerza, propia de un cuerpo más grande que el tuyo, el resto es indistinto”.