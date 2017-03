Laurita Fernández y Fede Bal blanquearon su romance

¡El esperado día llegó! Tras casi un año de idas, vueltas y desmentidas, Federico Bal y Laurita Fernández, finalmente, blanquearon su romance.

Yanina Latorre escrachó a la pareja en pleno barrio de Belgrano, jugando entre ellos y riéndose.

Consultada por Los Ángeles de la mañana, Laurita contó que con Fede “recuperamos el tiempo perdido”.

“Estamos saliendo”, tiró, aunque rápidamente aclaró: “No sé si estoy enamorada. ¿Qué se yo? Me cuesta decirlo. Pero estamos saliendo, probando. Si funciona, funciona y si no, no pasa nada… Son la relaciones modernas de hoy. El hecho de que no esté el título no tiene nada que ver porque no vamos a salir con otros“, reconoció.

Pero sorprendió a todos cuando Ángel de Brito le preguntó si ella tenía “la exclusividad” de Fede y respondió que “¡más le vale!”.

“Las relaciones van creciendo y si no funcionan se terminan… No salimos más, no nos vemos más y chau…”, dijo Laurita.

Por último, Laurita reveló que al hijo de Carmen Barbieri le dice “Carmenchuchi”.