Tomás Yankelevich desmintió a Pablo Echarri: “Las decisiones fueron 100% artísticas”

Tomás Yankelevich se refirió a las polémicas declaraciones de Pablo Echarri, quien aseguró que lo bajaron de la pantalla de Telefe por su afinidad al kirchnerismo. El Director de contenidos de la emisora negó la situación explicó qué pasó con el proyecto del actor.

El actor, que iba a protagonizar la miniserie de Sandro, contó que su representante le dijo que se había sentado con un enviado de Tomás Yankelevich y le dijo que “no iba a estar en el proyecto porque le dividía la pantalla”.

En diálogo con Clarín, Yankelevich agarró el guante y respondió a las acusaciones. Aseguró que esa declaración “nunca existió” y que no sabe “de dónde sacaron esa barbaridad”.

“Esto fue hace mucho tiempo y las decisiones, tanto de la productora como nuestras, fueron 100% artísticas“.

“Yo siempre quise a un Sandro interpretado por un actor desconocido, o al menos no tan popular, que uno pudiera ver a Sandro cuando está mirando la serie. Lamentablemente, en este caso la figura de Pablo es tan fuerte que uno iba a ver a Pablo en vez de a Sandro. Para este tipo de historias no es bueno que la figura del actor compita con la figura del personaje”, explicó el Director de contenidos de Telefe.

Luego, Yankelevich explicó el proceso para elegir al actor que interpretará al fallecido ídolo de la música. “Originalmente fue una propuesta, entre otros actores, de la productora. Como no es producción interna, no sé cuándo entraron en contacto con él (por Echarri). Yo en esa instancia di las razones por las que quería a alguien desconocido. Calculo que fue hace dos o tres meses. Después, hace más de un mes no encontraban al actor y volvió el nombre de Pablo por parte de la productora, y volví a darles la misma opinión, en donde terminamos coincidiendo que necesitábamos a alguien desconocido“, contó.

Por último, el directivo de Telefe destacó que quiere “mucho a Pablo” y lo valora “como artista”.

“Seguramente hagamos cosas con él en el futuro, pero este proyecto no era el adecuado”, concluyó Tomás Yankelevich.