Sport Boys de Bolivia recibirá a Libertad en el grupo de Godoy Cruz

Sport Boys Warnes, de Bolivia, recibirá este miércoles a Libertad, de Paraguay, en un partido del Grupo 6 de la Copa Libertadores de América, que integran también Godoy Cruz, de Mendoza, y Atlético Mineiro, de Brasil.

El cotejo se jugará a partir de las 19.30 (hora argentina) en el estadio Tahuichi Aguilera de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con arbitraje del ecuatoriano Rody Zambrano y televisación de la cadena FOX Sports.

Sports Boys, equipo que ascendió a Primera Divsión en 2013, cuenta en su plantel con los argentinos Alexis Messidoro (ex Boca), Juan Vogliotti (ex Gimnasia y Tiro de Salta) y Marcos Emanuel Ovejero (ex Independiente Rivadavia y Defensores de Belgrano) y es dirigido por el vasco Xabier Azkargorta, ex entrenador del seleccionado de Bolivia que clasificó para el Mundial de Estados Unidos 1994.

En el actual campeonato boliviano, el conjunto de Warnes viene de caer 4 a 3 ante Oriente Petrolero y marcha con 7 puntos a 9 del líder Guabirá (16).

Libertad, dirigido por el entrenador español Fernando Jubero, es el puntero del campeonato paraguayo con 11 unidades y viene de igualar en un gol con Nacional.

"En la Copa no hay rivales débiles, por algo están acá. Tenemos que cuidar todos los detalles, más aún de visitante", sostuvo el mediocampista Jesús Medina respecto de su rival boliviano, quien agregó que "queremos trasladar al torneo internacional a lo que estamos haciendo en el campeonato local".

El conjunto guaraní cuenta con el argentino Marcelo Cañete (ex Boca) y también están los experimentados futbolistas paraguayos Santiago Salcedo, que pasó por Newell's, River, Lanús, Argentinos Juniors y Banfield; y Salustiano Candia, que estuvo en Colón de Santa Fe, Godoy Cruz y Olimpo de Bahía Blanca.