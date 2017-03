El gremio docente deberá replantear sus medidas de fuerza, no porque el reclamo salarial no sea justo. Al contrario: los maestros no merecen un aumento de acuerdo con la inflación, sino que necesitan una actualización que les permita tener sueldos dignos, a la altura del rol social que tienen.

Sin embargo, lo que dejó fuera de juego a los sindicalistas es el contexto en el que se dio esta huelga. Es cierto, también, que gran porcentaje de los docentes mendocinos jamás pararía para no perder el ítem aula. Esa es una batalla que ganó el Gobierno y no hay discusión.

El problema para el gremio radicó en lo inoportuno del paro y en la politización que invadió la negociación. Mendoza se contagió de disputas de otras geografías y por eso no hubo eco. Por eso, y porque a pesar de los sueldos magros, los maestros recurrieron a su espíritu vocacional y decidieron recibir a los chicos como correspondía. Y no por eso dejan de luchar por lo que consideran justo.