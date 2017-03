Los Sauces: CFK prestará su tercera indagatoria

El lunes fue el turno de Máximo y Florencia Kirchner y este martes la ex presidenta Cristina Fernández llegará a Comodoro Py para prestar sy tercera declaración indagatoria desde que dejó el Ejecutivo.

La indagatoria de Cristina Kirchner se producirá el mismo día en el que está convocada la jornada de protesta y movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), por lo que la ex mandataria pidió que sus seguidores no se movilicen a los tribunales de Comodoro Py.

La ex mandataria tiene previsto llegar a Comodoro Py antes de las 9 junto con su abogado Carlos Beraldi y el grupo de dirigentes y ex funcionarios que la acompaña habitualmente, entre los que se destaca el ex jefe de los servicios de Inteligencia Oscar Parrilli.

En la causa "Los Sauces", la ex familia presidencial es investigada por presunto lavado de dinero a través del cobro de alquileres a empresarios que se beneficiaron con la obra pública durante la última década.

El juez federal Claudio Bonadio sostuvo haber detectado una serie de "irregularidades" en el funcionamiento de "Los Sauces" y de la sucesión de Kirchner y por eso ordenó la intervención.

