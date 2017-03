¡Poné tu cabeza a la moda!

“Necesitaba una renovación en el look que acompañará mi ritmo cotidiano, soy muy activa y necesito estar impecable”, expresó Mariana Argandoña Erpel ante un cambio de look total de su cabello.

Y es que como ella, muchas de las mendocinas amantes de las tendencias, ya ven cómo adaptar sus estilos a lo que “se usa”, en materia de cortes para sus cabellos.

¡Los 80 vuelven a estar de moda!

Y sí, tal como los gurúes de la moda predijeron, los años 80 vuelven con fuerza en este 2017 y no lo hacen sólo en cuestión de ropa, sino también en el amplio mundo de la belleza, lo que incluye los cortes y peinados.

Desde el más codiciado por todo, el “shag”, hasta el Bob Midi, pasando por el pixie, son parte de los términos que deberías poner atención si estás pensando en renovar tu imagen este año.

No obstante, siempre tené en cuenta que más allá de lo que se use, lo importante es que busques un buen corte de pelo, que sea natural y sobre todo, que se adapte a la forma de tu cara. Ahora sí, ¡tomá nota de las cinco tendencias que serán furor este 2017!

# 1 Cabelleras midi

Una de las tendencias que se verá mucho en este año son las cabelleras medias. Ni muy largas, ni muy cortas. Se trata de darle rienda suelta a tu imaginación y cambiar el color y la textura con la ayuda de tu secadora y la vieja y añorada planchita. A partir del midi se crearán estilos como el medium bob, por capas y escalonado.

La actriz Emma Stone, una bella exponente de cómo llevar una cabellera Midi.

“Siempre fui muy clásica y para mí el cabello largo era sinónimo de elegancia. Sin embargo, cuando me decidí por un corte, descubrí que con la melena midi me permitía otra forma de estar actual, moderna sin perder la elegancia y feminidad”, nos comenta la mendocina Mariana Argandoña Erpel y agrega: “Es práctica, fácil de cuidar. Mis jornadas a veces son largas, sin tiempo de retoques. Ahora me peino con los dedos, le doy efecto hasta secando naturalmente. Antes mi cabello largo si o si necesitaba secador y obvio tiempo”.

La mendocina Mariana Argandoña Erpel se animó a un cambio radical en su look: del largo al midi...¡un acierto total!

# 2 El Shag

Esta tendencia viene de la palabra shaggy que quiere decir “despeinado”. Este estilo se basa en varias capas en el cabello que dan un efecto de volumen. Rosie Huntington, ex modelo de Victoria' s Secret, es una de las celebridades que mejor lleva este estilo.

Rosie Huntington

Pero, ¿cómo es exactamente el Shag? Este corte nació en los años 70, y se caracteriza por sus capas, que se adaptan a la forma de la cabeza, y el flequillo. Además, tiene un acabado undone, con mechones de pelo despuntados sobresaliendo por todas partes. Por ejemplo, el cantante Rod Stewart fue uno de su principal embajador en aquella década. En los 90 renació, y con mucha fuerza. Y es que Meg Ryan y Jennifer Aniston lo lucieron en sus dos vertientes más populares. La primera, en corto; la segunda, con el famoso Rachel, el corte de pelo más famoso de todos los tiempos. En estos años el flequillo dejaba de ser recto y tupido y se quedaba reducido a dos mechones largos separados sobre la frente.

# 3 Pixie

¿Se animarán las mendocinas finalmente al corto? Tal vez este año muchas se animen a llevar otro de los estilos más osados de este año: el pixie.

Se trata de un estilo en el que el cabello es corto, pero la idea es poder jugar con las texturas y el volumen. Va perfecto con mujeres de rostro ovalado. Para las arriesgadas, y si no querés pasar desapercibida, podés raparte una parte de la cabeza; sin duda darás a tu look un touch muy sensual y más que atrevido.

# 4 Flequillos

Un año más, y el flequillo continúa presente. ¿Cómo? En este 2017 lo veremos en cortes medium bob acompañados de flequillos. La estrella será el flequillo gringe, ideal para las mujeres que aún le tiene un poco de miedo a llevarlo. Se trata de un estilo que deja de lado el largo y es más libre, así podrás llevar el flequillo un tanto crecido sin ningún problema.

El flequillo estilo gringe también es útil para estructurar el cabello y potenciar los pómulos.

# 5 Largo, pero con onda

Como verás, el 2017 será el año de las cabelleras medias, pero eso no quiere decir que el largo vaya a morir, sino más bien que para esta temporada las ondas y volumen serán protagonistas que darán estilo a tu cabello largo. Además de ellas, podés optar por cambiar tu color con una de las tendencias furor de este año que te aportarán mucho estilo: el tiger eye.

Ondas y mechas tiger eye, una opción ideal para las amantes del pelo largo.

Si buscás un cambio, esta guía seguramente te ayudará a decidir qué estilo te irá mejor con tu personalidad. ¡Solo queda que te animes!