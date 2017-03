Shakira y Carlos Vives defienden la originalidad de La bicicleta

Los superastros colombianos Shakira y Carlos Vives afirman que su éxito “La bicicleta” es una obra original y rechazan las alegaciones de plagio vertidas por un cantante y productor cubano afincado en España, señaló este lunes la publicista de Shakira.

La semana pasada, un juez en Madrid admitió a trámite la demanda del compositor y productor cubano Liván Rafael Castellanos Valdés, conocido artísticamente como Livam, que argumenta que “La bicicleta” presenta un estribillo basado en una melodía y frase originales de su canción “Yo te quiero tanto” de 1997.

En el estribillo de “La bicicleta“, Shakira y Carlos Vives cantan “que te sueño y te quiero tanto”, y en el de Livám “yo te quiero, yo te quiero tanto”.

La Justicia española ordenó retener la suma correspondiente por derechos de autor del tema hasta que se resuelva la demanda presentada por el compositor cubano

Vives y Shakira rechazan hablar sobre el tema porque no han recibido notificación alguna de la demanda, dice un comunicado enviado a The Associated Press el lunes por 42West, la firma de publicidad que representa a la cantante.

“La bicicleta” ganó en noviembre los Latin Grammy a la grabación y la canción del año.

Acá te dejamos “Yo te quiero tanto”, de Livam.

Y acá, el hit “La Bicicleta” de Shakira y Vives. Para ustedes, ¿hubo plagio o Livam se está colgando del éxito de los artistas colombianos?