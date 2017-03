Emma Watson: “No sé qué tiene que ver el feminismo con mis tetas”

En el marco de la promoción de “La Bella y La Bestia”, Emma Watson respondió a la controversia que se generó luego del cuidado topless que hizo para la última edición de la revista Vanity Fair.

Entrevistada por la BBC, la actriz británica se mostró muy sorprendida por la polémica y añadió que había gente que no entendía el término feminismo. La gente me pregunta sobre el tema y yo respondo: “En serio hay una controversia sobre esto?”.

Una de las personas que más se molestaron por la publicación fue la periodista Julia Hartley-Brewer. “Emma Watson: ‘feminismo, feminismo, brecha de género, por qué no me toman en serio… oh, y aquí mis pechos’”, escribió en Twitter.

Emma Watson: “Feminism, feminism… gender wage gap… why oh why am I not taken seriously… feminism… oh, and here are my tits!” pic.twitter.com/gb7OvxzRH9 — Julia Hartley-Brewer (@JuliaHB1) 1 de marzo de 2017

Sobre el tema, la nueva protagonista de “La Bella y la Bestia”, dijo: “El feminismo trata sobre dar oportunidades a las mujeres, no un pretexto para criticar a otras mujeres”.

“El feminismo es sobre la libertad, la liberación y la igualdad. Realmente no sé qué tienen que ver mis tetas con esto. Es muy confuso. Estoy confusa. Mucha gente está confundida”, agregó.

Dan Stevens, quien interpreta a La Bestia, tiró: “Qué dice la gente?”. “Que no puedo ser feminista y…”, respondió ella. “Y tener pechos”, remató él. “Yo creo que las fotos son muy buenas”, añadió el actor, apoyando a su compañera.

La actriz de 26 años es la voz del movimiento HeForShe, creado por ONU Mujeres, que reivindica los derechos de las mujeres, la igualdad de género y promueve cambios sociales.