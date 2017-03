Just Dance 2017 ya está disponible para Nintendo Switch

Just Dance 2017 ya está disponible para el Nintendo Switch, siendo el primer juego de Ubisoft en ser lanzado para esta nueva consola. La exitosa canción de dance “How Deep Is Your Love” de Calvin Harris & Disciples estará disponible como un track exclusivo para los dueños del Nintendo Switch a través de Just Dance Ulimited. Este hit se une a los más de 40 éxitos que están presentes en el juego, incluyendo “Sorry” de Justin Bieber, “Lean On” de Major Lazer con MØ y DJ Snake, nuevas sensaciones como “Don’t Wanna Know” de Maroon 5, favoritos de la fiesta como “Single Ladies (Put a Ring on It)” de Beyoncé y clásicos como “Don’t Stop Me Now” de Queen.

Los jugadores de Nintendo Switch también tendrán tres meses de acceso gratuito a Just Dance Unlimited, la suscripción dance-on-demand al servicio de streaming que ofrece más de 200 canciones adicionales y acceso a tracks exclusivos, con nuevos hits agregados constantemente.