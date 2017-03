Fotogalería: el SUTE marchó por el centro y protestó en Casa de Gobierno

Una masiva columna de maestros, encabezada por los principales dirigentes del SUTE, comenzó a marchar minutos antes de las 11 por la avenida San Martín en dirección a la Casa de Gobierno, como forma de protesta por la falta de un acuerdo por el aumento salarial.

El sindicato docente se manifiesta en el marco de una huelga de 48 horas que impidió durante esta jornada el normal inicio de las clases en varias de las escuelas públicas de gestión estatal de la provincia, pese a que el propio gobernador Alfredo Cornejo calificó al paro como "un fracaso".

Los manifestantes comenzaron a marchar lentamente, con una inmensa bandera argentina, desde Patricias Mendocinas y Godoy Cruz. Luego tomaron por Avenida San Martín hasta Colón y siguieron por Mitre para llegar a la Casa de Gobierno. Allí había una reducida guardia policial esperando la marcha, con una característica especial: todas eran agentes femeninas.

A la cabeza de la multitud con una bandera con la consigna “Basta de maltrato" marcharon Adrián Mateluna, Liliana Chávez y Gustavo Maure, entre otros.

“Los trabajadores de la educación vienen a mostrar que no podemos soportar aprietes, que el aumento por decreto es muy malo para nuestros bolsillos, que las escuelas siguen teniendo problemas edilicios, los fondos fijos no alcanzan, los comedores son insuficientes. Por lo tanto, la escuela que queremos para Mendoza no es la que esta dando el gobierno de Cornejo", explicó Mateluna en declaraciones radiales.