"Vendimia no es una cosificación de la mujer"

Sus rostros grafican hoy las tapas de todos los diarios. Luego de una noche cargada de emoción y alegría, las nuevas Reina y Virreina Nacional de la Vendimia Victoria Colovatti y Romina Méndez Pattaro tuvieron su primer desayuno real en Park Hyatt.

Las soberanas despertaron la mañana del lunes en el hotel cinco estrellas. Allí, en la suite presidencial del 7mo piso recibieron a la prensa siendo las protagonistas de la tradicional escena: vestidas en bata, los atributos sobre la cama y la bandeja de desayuno.

La puesta se completó con los vestidos utilizados en el Acto Central colgados en un perchero, y un gran ramo de flores sobre una mesita de luz, enviado por Alejandro Bermejo, el intendente de Maipú, a su candidata.

Sólo durmieron 4 horas y media, pero aseguraron que "fue mucho" para lo que estaban acostumbradas, con la apretada agenda de las últimas semanas. Cerca del mediodía almorzarán con sus respectivas familias y luego, cerca de las 21, volverán al Frank Romero Day para participar de la segunda noche de Vendimia.

"Todavía no caigo. Desde anoche estoy sorprendida con este regalo, más en el día de mi cumpleaños. Ver ese escenario imponente, tan lleno de gente, te hace poner la piel de gallina", describió Victoria, quien aseguró que durante la votación iba "contando los primeros votos", pero que "con los nervios se me hizo un nudo en el estómago y no pude pensar en nada".

Ella fue la primera candidata en ser elegida por el voto popular, obteniendo un total de 50 menciones, mientras que la representante de San Carlos, la siguió con 39.

Para la soberana, además de fomentar su candidatura con una "campaña muy fuerte". La clave de su éxito se debió a que se mostró "sencilla sin esconder nada y con perfil bajo".

pesar de que se levantaron temprano, no recibieron durante la mañana ningún llamado felicitándolas, ni de Alfredo Cornejo ni de ninguna de las autoridades provinciales. Luego del Acto Central, Victoria cenó con el intendente de Maipú.

Los primeros en saludar a las jóvenes fueron sus familiares: "Mi papá estaba abajo del estrado durante la votación, me dijo que estaba muy contento y orgulloso", recordó la Reina.

Por su parte, la Virreina expresó también sus sensaciones y su cercanía con la recordada Nuri Donnantuoni, el crédito de San Carlos. "Tuve una emoción muy grande, esa que sentimos cuando Nuri fue coronada en el 2005. Justo ayer, hacen 12 años de su reinado y fue gratificante esto para el departamento de San Carlos. Llevamos otra corona, después de 12 años".

El nuevo rol

Romina, la Virreina electa se ubica al lado de la joven a quién acompañara todo el año. Ambas ya conocen la responsabilidad de llevar los atributos y se ajustan al protocolo en su decir. Aunque responden sobre todos los temas, evitan crear controversia.

Sin embargo, una de las primeras palabras que expresó la Reina Nacional tras ser coronada fue sobre la violencia de género. "El rol de la mujer hoy en día es luchar contra el machismo", volvió a repetir ante los micrófonos.

A pocos días del Día Internacional de la Mujer les dejó un mensaje a las mendocinas: "Simplemente les digo que sigamos luchando por nuestros derechos y para lograr la igualdad con el hombre, a veces también nosotras ejercemos ese machismo contra las mujeres".

Y aclaró: "También aprovecho para contarle a la gente que Vendimia no es una cosificación de la mujer, va más allá de eso. La gente no sólo nos elige por la belleza, sino también por cómo nos expresamos y cómo somos con el público.

Con respecto a la marcha del próximo 8 de marzo y su participación, la Virreina indicó: "No sabemos cómo sigue nuestra agenda, pero apoyamos la iniciativa".

Romina quiere ayudar a los productores durante su mandato.

A la hora de responder sobre la situación vivida en los días previos en el Fran Romero Day que hacían peligrar la fiesta, las soberanas no se mostraron tan elocuentes y evadieron las preguntas con sutileza.

"Cuando nos enteramos nos pusimos muy tristes porque peligraba el Acto Central pero mandamos fuerza a los artistas y gracias a Dios se pudo concretar y nos puso muy contenta que haya salido todo bien y se haya podido plasmar perfectamente la fiesta sobre el escenario.

Sobre el reclamo de los artistas cada una repitió la misma frase: "Ese tema a mi me excede", dijeron. "Simplemente les agradecí sobre el espectáculo y poner la voluntad después de todo lo que había pasado", aclaró la Reina.

Manos a la obra

Las soberanas comentan que su nuevo rol las llena de expectativas. "Primero que nada quiero aprender y trabajar junto con Romina y las reinas departamentales porque todas tenemos proyectos y a través de nosotras pueden concretarlos", se adelantó a decir Victoria.

La estudiante de psicología desea enfocarse a labores solidarias, mientras que su compañera quiere apuntar sus esfuerzos a ayudar a los productores. "Entre las dos vamos a trabajar juntas, como tenemos dos visiones diferentes vamos a poder trabajar juntas y nos vamos a complementar", dijo Romina.