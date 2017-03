El terror de los refugiados: "Rompen las piernas a la gente y cortan cabezas"

Los refugiados de la batalla del Estado Islámico (EI) por la ciudad iraquí de Mosul contaron las torturas a las que son expuestos ante cualquier intento de huida.

"El Estado Islámico ha empezado a romperle las piernas a la gente –tanto a hombres como a mujeres– para que no huyan de la ciudad", contó un refugiado en Hassan Sham, un campo de refugiados creado en noviembre pasado a unos 25 kilómetros al este de la ciudad iraquí de Mosul que alberga a 10.000 personas.

Los sobrevivientes de la batalla para liberar la ciudad que han llegado a Hassan Sham admiten temer por la suerte de sus familiares que todavía quedan en Mosul.

"Si alguien intentaba escaparse, el EI le cortaba la cabeza, y si lograba huir, quemaban su casa y arremeterían contra sus parientes", afirma otro refugiado.

"Mis hijos me suplicaron que los salvara. Me suplicaron que no muriera para que pudiera salvarlos", recuerda un civil.

Algunos refugiados opinan que el único modo de salvar la vida es evitar todo contacto con los terroristas.

"Cuando estábamos huyendo había con nosotros una mujer con un bebé. Su niño cayó en un río y se lo llevó el agua. Pero nadie se paró, todos siguieron corriendo", recuerda.

Fuente: Actualidad