Aníbal Fernández y la corrupción K: "Nunca hice nada"

El ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, habló sobre las causas de corrupción durante el kirchnerismo. "Nunca hice nada, no tengo sociedades, no tengo negocios", indicó.

"Cuando aparece lo de López a todos nos salpica esa mierda, es inevitable. Pero después tenés que darlo vuelta. Lo expliqué: eso no es plata robada, es plata de coima. No estoy minimizando el delito. Pero no se le robó al Estado", sostuvo en un programa de televisión.

Sobre el caso de la efedrina Fernández indicó: "No tengo nada que ver en el tema de Pérez Corradi y narcotráfico. Yo no estoy en la causa del Triple Crimen. Fue una causa armada y muy bien pagada pagada en el prime time, un domingo, en un canal quizás el más importante de la Argentina para hacerme perder las elecciones y me la hicieron perder".

Por último volvió a criticar a Mauricio Macri, entre otros puntos por las sociedades offshore y la polémica por el Correo. "El mundo lo está viendo como un presidente corrupto. Lo de la foja cero es de pico, pero no hicieron nada".