Tensión detrás de escenario: quejas por los ensayos y división entre artistas

En medio de los preparativos previos y a dos horas del inicio del Acto Central de la Vendimia, los artistas contratados para el espectáculo Con el vino en la piel se dividieron entre aquellos a favor de salir a escena y los que no lo harán o aún no lo deciden debido a los inconvenientes ocurridos durante los ensayos.

Entre los que decidieron realizar su presentación, la mayoría destacó su interés por ser parte de la fiesta máxima. Según explicó un bailarín contemporáneo, "le vamos a poner huevo porque es lo que nos gusta hacer, aunque seguro vamos a tener bajas".

Varios artistas explicaron los inconvenientes que sufrieron durante el último ensayo: las vestimentas presentan roturas e incluso señalaron que en algunas partes del acto "no sabemos dónde vamos".

Para algunos, "son gotas que van colmando el vaso a minutos de empezar", mientras que otros insisten en que es una muestra de los obstáculos que enfrentan para realizar su profesión.

"El ánimo está cada vez peor, cuando llegamos nos hicieron dejar el auto en una playa que estaba abajo", manifestó una actriz.

Además, ciertos bailarines que todavía no decidían si participar o no, expresaron que "no es una decisión fácil, querés salir pero no querés que te pase nada y querés ser solidario con tus compañeros que eligieron no hacerse presentes por todo lo que ha pasado".

Uno de los coreógrafos folclóricos añadió que es "comprensible" la situación de tensión. "El ánimo está muy caldeado, son artistas. Que se caiga una grúa no es algo que se supone deba pasar. Aún así, ya están enfocados en trabajar, hacer lo suyo".