Fantino: “El gobierno debería tener más sensibilidad social”

En diálogo con Catalina Dlugi, en Agarrate Catalina, Alejandro Fantino habló de la vuelta de “Animales Sueltos”. “Vuelvo con un programa cambiado, con verdaderos animales periodísticos, es un dream team”, aseguró el conductor.

“Trato de ser siempre objetivo, pero hay cosas con lo que no transo, me enerva la sangre la corrupción y el choreo de dinero público, eso me pone loco y a veces con eso dejo de hacer periodismo, tal vez eso debería cambiarlo, pero no puedo”, dijo en nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Vuelvo con un Animales Sueltos cambiado, con verdaderos animales periodísticos, es un dream team. Es un programa más político, y tiene una explicación”, reveló. Y precisó que “yo llevo en América 10 años, tengo 45 y entre a los 35, arranqué con periodismo deportivo, después pasé por espectáculos, más tarde me fui para la política. Pero eso pasa porque América lo estimula, me dejaron crecer y reestructurarme al aire, América es la gran fábrica de conductores”.

Por otra parte, consultado sobre la gestión del Gobierno de Cambiemos, hasta este momento, consideró que “como ciudadano siento que por momentos el gobierno hace cosas que tal vez sean necesarias pero las hace con poca sensibilidad, las hace demasiado rápido”.

“Entiendo que vamos a tener tempestades, pero creo que pueden tener más sensibilidad social, y podrían haber hechos cosas más lentamente e igual cruzar la tempestad”, opinó. Al tiempo que criticó que “también siento que polarizan con el pasado, siguen con eso, y esa alternativa de polarizar deja a mucha gente afuera, a muchos políticos y muchas alternativas políticas afuera”.

Por último, aseguró que como periodista “nunca recibí amenazas, en el mundo de deporte muchas veces te vienen a buscar”, y contrastó que “ahora, hace minutos me acaba de denunciar (Maximiliano) Rusconi a mí, al servicio penitenciario y a Romina Manguel porque mostramos la celda de (Lázaro) Báez”, pero es el camino que elegí”.