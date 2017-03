Cornejo y la reelección: "No lo estoy buscando pero tampoco lo estoy frenando"

Alfredo Cornejo aseguró que no busca modificar la Constitución provincial para habilitar la posibilidad de una reelección, pero tampoco frena el proyecto.

"No lo estoy buscando pero tampoco lo estoy frenando", respondió el Gobernador en una entrevista publicada este domingo en diario Clarín cuando fue consultado por la chance de impulsar una reforma constitucional.

Estas son las frases más destacadas de Cornejo.

- Vitivinicultura

El sector vitivinícola tiene algunos problemas, el consumo interno de vino está en baja o por lo menos amesetado. Los vinos mendocinos recuperan mercados lentamente, pero cuando tenemos un dólar que no acompaña como ahora sufre un poco. Mendoza debe ser una de las provincias que comercia más con el exterior, es muy dependiente de Brasil en varios productos agroindustriales.

- La UCR y Cambiemos

El radicalismo está participando de una coalición, quizá con pocos representantes en el Gabinete, pero los gobernadores radicales somos bien atendidos, sin tener privilegios pero con consideración. Puede que muchos radicales tengan diferencias, pero en general acompañan.

- Los "errores" del Gobierno

Sin dudas se han cometido errores, yo pondría más énfasis en los aciertos. El Gobierno trata de construir una relación más armónica con el mundo, un sistema económico con bases sólidas y le está costando, porque rema contra la corriente. Mi crítica es que debería insistirse más en que la salida del populismo requiere un click cultural, se necesita más esfuerzo, trabajo, dedicación. La cultura populista no muere fácilmente.

- Populismo

Alentar el consumo no es la panacea, eso no tiene nada de progresista ni de izquierda como los kirchneristas quieren hacernos creer. Endiosar el consumo es lo contrario a los que hacen los países desarrollados. Las personas que progresan son las talentosas, las que trabajan y se esfuerzan. En Argentina hay mucha gente progresando sin trabajar y sin estudiar.

- Elecciones

El Gobierno necesita ganar, un espaldarazo, pero tampoco es la muerte de nadie. Si no gana las elecciones, el ritmo de las reformas va a ser más lento o se puede retroceder, aunque el resultado en materia de correlación de fuerzas en el Congreso no va a cambiar. No veo un 2001. Cambiemos está mucho mejor plantado que la Alianza y los argentinos aprendimos. Es una experiencia que nadie está buscando, salvo la minoría que quiere que fracase el Gobierno.

- Paritaria docente

Hubo 12 acuerdos paritarios, pero con SUTE no lo hemos logrado lamentablemente. Hicimos tres propuestas, a una se le agregaba una cláusula para reabrirla en octubre si la inflación y la recaudación dan por encima del 17% ofrecido. Y también pagábamos una deuda por el ítem de la zona, a 16 mil docentes. Las rechazaron y por decreto no estarán esos beneficios.

- SUTE

Nosotros tenemos unos 46 mil docentes y el sindicato tiene menos de 20 mil afiliados. La paritaria exige responsabilidad de ambas partes, pero en particular de la dirigencia sindical. Ellos tienen problemas internos y se impuso el grupo que quiso seguir a Baradel. Si alguien perjudicó a los docentes fue el propio SUTE. En el futuro pensamos en estímulos especiales para los docentes.

- Reforma y reelección

- No lo estoy buscando pero tampoco lo estoy frenando. Es un debate pendiente hace mucho tiempo en Mendoza. Los problemas de mala calidad de servicio educativo, de salud, inseguridad, mala administración de Justicia no son producto de la Constitución sino de mala calidad de la gestión. No obstante eso, una Constitución que tiene 100 años requiere algunas modificaciones. Yo no lo busco personalmente. Si se hace por consenso, adelante.

Fuente: Diario Clarín