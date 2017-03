La música volvió a ser la gran protagonista de la Fiesta Nacional de la Vendimia

Luego de un año de espera, el escenario del Frank Romero Day volvió a latir. Tal vez ya sin la emoción a la que Héctor Moreno, director de "Con el vino en la piel", nos tenía acostumbrados pero latió al fin.

Moreno se planteó una Fiesta que hablaba de emociones, de artistas, de sentimientos. Una ceremonia que ideó durante más de un año, más bien la soñó por más de un año, pero nada de lo esperado se vio en escena.

El tiempo quedó estancado para Moreno que regresó como director al Frank Romero Day después de diez años. A pesar de querer hacer la mejor Fiesta de su vida no lo logró. Y no por falta de ideas sino porque fueron muchos los factores que no lo permitieron, el principal, sus artistas, esos que tanto ama y que esta vez le dieron la espalda.

Sin emoción en la piel

Hubo muchas falencias, conocidas por todos, que seguramente se explicarán cuando todo esto haya pasado, pero la fiesta debía continuar, ese es el lema de los artistas, y acá no hubo fiesta, a pesar del esfuerzo realizado.

Por tercer año consecutivo la música fue la principal protagonista. La orquesta, dirigida por Claudio Brachetta, fue la que realmente emocionó, fue la que le dió la esencia a todo lo expuesto.

Acordes que sonaron a la perfección, músicos que brillaron detrás de los instrumentos creando clímax maravillosos que no fueron en concordancia con lo realizado por los artistas. A los músicos sí les corrió el vino en la piel, ellos sí sintieron que esta Fiesta era para emocionar.

Así se vio reflejado en varios cuadros donde precisamente honraban a nuestros hacedores. Don José de San Martín y el Cruce de Los Andes estuvieron presentes en el inicio del show. Se honró su nombre y figura, su gesta sanmartiniana y el significado del General para Mendoza.



Otros que también fueron parte de Con el vino en la piel, desde el recuerdo y con el legado que dejaron fueron los verdaderos artistas que forjaron nuestra tierra. Nombres como Armando Tejada Gómez, Draghi Lucero, Abelardo Vázquez, Eliana Molinelli, Fernando Fader, entre otros, fueron honrados en cuadros que si bien no explotaron desde lo artístico, sí dejaron en claro el significado de estos hombres y mujeres para la cultura local.

El huarpe y los inmigrantes también tuvieron su momento. Aquí la alegría de los artistas se hizo sentir en el escenario. Sin dudas fue uno de los momentos más logrados, donde la danza y la música se fusionaron a la perfección logrando la ovación de todos los presentes.

La Virgen de la Carrodilla también merece un reconocimiento especial. Es el cuadro que todos esperan, es cuando se honra a nuestra patrona y Moreno lo tuvo tan presente que apeló a un recurso novedoso: hizo hablar a la Virgen, esta vez, fue ella la que les brindó un mensaje a los mendocinos y turistas.

Con la brillante voz de Silvia del Castillo, una de las mejores actrices de la provincia, el cuadro resultó emotivo desde la poesía y lo musical. Y aquí nuevamente la música cobró protagonismo de la mano de una leyenda de Mendoza: Los ex Trovadores de Cuyo y su fantástica interpretación de "Virgen de la Carrodilla". Es en este momento donde, por primera vez, la piel de los presentes comenzó a erizarse.

Y no se detuvo esa sensación porque el homenaje a Leonardo Favio también logró el mismo efecto. Acá no sólo la música fue la responsable de los sentimientos sino también los artistas. Fue el cuadro más logrado de la Fiesta. Acá sí es meritorio destacar a los artistas que transmitieron lo que realmente se pretendía, reflejar la trayectoria de ese mendocino que dejó su vida por la actuación y la dirección con clásicos como "Nazareno, cruz y lobo", "Juan Moreira" o "Aniceto".

Un artista bien mendocino.

Capítulo aparte merece la participación de Jonathan Lujan, el bailarín mendocino que reside en Eslovenia y llegó a la Fiesta como invitado especial.

El joven, que sobresale como protagonista, se lució como nadie en el Frank Romero Day y demostró que verdaderamente lleva el vino en la piel

La fiesta llegó a su fin y el balance es positivo, sobre todo si se tiene en cuenta todo lo que conllevó su realización. Merece muchas reflexiones para las próximas ediciones, pero también merece destacar que si bien no fue lo que uno esperaba de las puestas de Moreno, siempre emotivas, se logró el objetivo.

Faltó ensayo sí y se notó, faltó compromiso de muchos de los artistas seleccionados, sí y se notó. Ojalá algún día se comprenda que esta fiesta no merece ser empañada por nada ni nadie, es la fiesta de los mendocinos y, ante todo, merece ser honrada y respetada.