Violencia de género: ¿cómo detectar y salir del círculo vicioso de un agresivo?

La violencia de género suele ser mencionada o reconocida cuando ya es visible el resultado final: el golpe o la muerte de la víctima. Sin embargo, está agresión tiene un camino previo que los especialistas aconsejan tener en cuenta para evitar ingresar en el círculo manipulador del agresor.

Las personas inmersas en una relación conflictiva, generalmente, no son cien por ciento conscientes de que determinadas acciones de su pareja son características propias de un agresor en potencia o psicópata

¿Cómo detectar a un violento?

La violencia física no suele ser el primer paso que el victimario da sobre su pareja, sino que antes aplica una serie de estrategias sobre ella: seducir, aislar y manipular.

“Las conductas agresivas se manifiestan con diferentes actitudes, donde estas empiezan siendo sutiles, manipuladoras o camufladas con otras acciones. Luego, a través del tiempo se van agravando hasta llegar a situaciones extremas. Por ejemplo, la agresión no es sólo física también está la humillación económica, psicológica –cuando la mujer es desvalorizada o no la alientan a seguir en sus emprendimientos”, describió la psicóloga Agustina Ranieri.

Al igual que la licenciada, el neuropsicólogo Jorge Quiroga destacó que el violento encubierto suele recortar el entorno de su pareja, limitarla y cortarle las salidas y los encuentros familiares y con amigos. Es decir, “la separa de su red positiva de contención, volviéndola más vulnerable”.

“El agresor, muchas veces, puede tener una personalidad psicópata. Una de las características de este trastorno es que tienen un lado muy seductor, son manipuladores de base, desde el punto de vista afectivo, ya sea seduciendo a la persona para que realice lo que él desea o generándole temor, obligándola a que ejecute determinadas acciones”, agregó el experto.

Esta serie de acciones que va ejerciendo el violento sobre su pareja de forma gradual derivan en el “temor” de la víctima.

“El temor se logra cuando la persona ha sido desvinculada de su entorno e ingresada de manera gradual en el círculo del agresor. Este tipo de temor es paralizante y nada tiene que ver con la falta de intelecto de la mujer. El problema es que fue debilitada afectivamente y aislada”, explicó Quiroga.

La segunda luna de miel

Luego de que el violento ejecuta su primera agresión física sobre la mujer, trata de convencerla de que no volverá a hacerlo, de que cambiará y de que está arrepentido. Pero esto no sucederá y, a través del tiempo, esa agresión pasará a niveles más intensos.

“Tras una agresión, el violento miente y demuestra arrepentimiento y da inicio a una segunda luna de miel. Este término significa que le promete a su pareja que no le volverá a hacer nada malo y, a modo de perdón la vuelve a invitar a salir a pasear, a cenar, le da regalos y la convence de que no la lastimará, pero eso no sucederá, y ambos volverán a ingresar al mismo circulo vicioso del daño”, mencionó Ranieri.

¿A quién pedirle ayuda?

La violencia de género ha tomado tal magnitud en los últimos años que despertó la solidaridad de numerosas asociaciones gubernamentales y no gubernamentales que asisten de forma gratuita a las víctimas. Allí, el apoyo es psicológico, legal y social.

Fundación Accionar: en este centro, las mujeres reciben el asesoramiento de diferentes profesionales y alojamiento. La asociación se encuentra en San Martín 1035, piso 5, oficina 23 de Ciudad, también se puede llamar al 261-4235304 o al 0800-333-4098.

Asesoramiento legal gratuito de la Universidad Nacional de Cuyo: es un servicio que prestan los Consultorios Jurídicos Gratuitos de la Facultad de Derecho de la UNCuyo. Los interesados pueden solicitar turno de lunes a viernes de 9 a 12 en el teléfono 4494104.

Ayuda gubernamental: puede asesorarse telefónicamente al 261-4495304 y al 261-4495302; dirigirse a Tribunales de Familia, ubicados en Montevideo y Mitre, Ciudad, o pedir una defensoría de turno y hacer una denuncia por violencia familiar bajo la aplicación de la Ley Provincial de Violencia Familiar Nº6.672. Si hubo golpes, solicitar atención médica.