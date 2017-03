No todas serán aplicables en todos los aeropuertos, ya que muchos de ellos no cuentan con servicios on line o no permiten la emisión de tarjetas de embarque desde casa o a través del teléfono móvil, pero si nos acostumbramos a aplicar estos trucos y consejos, el ahorro de tiempo será sensible.

1. Viaja solo con equipaje de mano

El primer consejo es no llevar cosas supérfluas. ¿Para qué cargar con algo que volverá limpio y sin usar?

Al no tener que facturar equipaje, no tendremos que hacer cola delante de los mostradores, ni envolver nuestra maleta con plástico para que esté segura, ni tendremos que esperar por ella en la cinta cuando lleguemos a destino, ya que siempre estará con nosotros. El precio será tener que viajar con menos ropa, menos zapatos y menos abrigo.

2. Lleva impresas tus tarjetas de embarque

Ya que no vas a facturar, puedes llevar ya impresas tus tarjetas de embarque y así no tendrás que ponerte a la cola con los que facturan, ni que probar suerte en las máquinas de check in on line del aeropuerto. Desde casa, puedes descargar tu tarjeta de embarque 24 horas de salir y así, al llegar al aeropuerto podrás ir directo al control de seguridad.

3. Ten preparado todo para el control de seguridad

Al ser equipaje de mano, tendrás que exponer la maleta al chequeo por rayos o inspección visual de los inspectores o policías. Facilita esa labor llevando preparados de antemano los objetos que tienes que enseñar: líquidos, ordenadores o tablets. Así no perderás tiempo en la cola sacándolos o te podrás adelantar a los que estén buscándolos en sus maletas.

4. Mira la información del aeropuerto sobre tu vuelo

¿En qué mostrador se factura? ¿Cuál es mi puerta de embarque?¿Cuánto tardo en llegar a esa puerta? Las pantallas o paneles informativos de lo indicarán. Estate pendiente por si cambian la puerta de embarque, que pasa con relativa frecuencia.

5. Tené siempre a mano tu documentación

Tu pasaporte o DNI y la tarjeta de embarque te serán requeridos tanto para cruzar a zona internacional como para subir al avión.

Truco: Tenlos listos en el bolsillo lateral de tu maleta de mano y guárdalos siempre allí cada vez que los saques. Así siempre sabrás dónde están y no tendrás que buscarlos con nervios si de repente no los encuentras.