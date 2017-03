Fuerteventura se convertirá en un plató de cine con el rodaje de Star Wars

Fuerteventura es un destino perfecto para pasar unas vacaciones, pero también lo es para rodar una película. El Cabildo de Fuerteventura acaba de anunciar que ha concedido los permisos a Disney para que puedan rodar la próxima película de Star Wars en la isla. Fuerteventura se ha convertido en un plató de cine en otras ocasiones. Sin duda alguna, este rodaje puede atraer más turismo a la isla.

No es la primera vez que Fuerteventura se convierte en un plató de cine. En la isla han filmado películas como "En el corazón del mar", "Exodus: Dioses y reyes", "Jason Bourne" y "Aliados". El Cabildo no ha anunciado de qué película se trata, pero desde Efe han asegurado que se trata de la película es la dedicada al personaje de Han Solo. Dicha película es la que sigue a Rogue One, que se estrenó hace unos meses. Disney anunció, hace un tiempo, que iban a rodar tres capítulos de la trama principal de Star Wars, y otras películas derivadas de la historia.