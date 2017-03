Raúl Rizzo está sufriendo un grave momento económico

En diálogo con Catalina Dlugi, en Agarrate Catalina, Raúl Rizzo reveló que está atravesando un grave momento económico. “El trabajo nuestro está tremendo en este momento, el teatro ha bajado, casi no hay ficción en televisión y te diría que no se hace cine. Son estas nuestras posibilidades laborales, pero cuando pasas dos años así, no podés seguir”, explicó en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

El actor expuso que “La ficción, el cine y el teatro son el ingreso que siempre tuvimos y ahora no está”; y destacó que “las nueve entidades que pertenecen a la industria audiovisual, están buscando impulsar una ley de producción audiovisual argentina, es necesario”.

“La situación se hace muy muy dura. Somos muchos los actores que no aparecemos hace rato”, enfatizó.

En este sentido, contó que “hay algunas productoras que han tomado represalias por la forma de pensar de los actores. Me doy cuenta porque yo tenía cierta continuidad laboral en algunas productoras, y de repente dejé de tenerla, y no sólo me pasó a mí, sino a muchos otros actores”, precisó. Mientras que opinó que “creo que lo que tiene que ver una productora es la calidad del intérprete, si lo juzgan por cómo piensan al menos en ese sentido perdemos la democracia”.

Arengó entonces que “espero que la sociedad se entere de esto, y sepa que los actores no somos todos ricos”.

Por último habló de “El cruce sobre él Niagara”, la obra que protagoniza y detalló que “está basada en una historia real es sobre un famoso equilibrista francés del siglo diecinueve”. “Es sobre los grandes o pequeños sueños de los hombre, es una obra hermosa y realmente optimista”, concluyó.