El cruce de Arnold Schwarzenegger y Donald Trump por “The Apprentice”

Arnold Schwarzenegger, que remplazó a Donald Trump como presentador aunque el presidente de Estados Unidos sigue siendo productor ejecutivo, anunció el viernes su renuncia a “The New Celebrity Apprentice”, y culpó al magnate neoyorquino por el bajo rating del programa.

El exgobernador de California señaló que no le molestaría trabajar con NBC y el productor Mark Burnett de nuevo “en un programa que no tenga estos antecedentes”.

El programa, en el que Trump fue alguna vez presentador y en el que se ha mantenido como un productor ejecutivo, tuvo los peores niveles de audiencia de cualquiera de sus versiones anteriores con otros famosos. La temporada más reciente terminó el mes pasado y tuvo un promedio de menos de 5 millones de espectadores por episodio.

“Con Trump involucrado, la gente tiene un mal gusto en la boca y no quiere participar como espectador ni como patrocinador ni de ninguna otra forma para apoyar el programa”, dijo Schwarzenegger en una entrevista con el sitio Empire.

“Es un momento muy divisivo ahora, y pienso que el programa se vio atrapado en esa división”, agregó.

Trump, que se ha burlado de Schwarzenegger por los bajos ratings, tuiteó: “Arnold Schwarzenegger no se va voluntariamente del Apprentice. Fue despedido por sus malos (patéticos) ratings, no por mi culpa. Triste final para un gran programa”.

Arnold Schwarzenegger isn’t voluntarily leaving the Apprentice, he was fired by his bad (pathetic) ratings, not by me. Sad end to great show

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017