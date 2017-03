Urtubey aseguró que "el que comete ilícitos tiene que pagarlos"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, aseguró este sábado que "el que comete ilícitos tiene que pagarlos" al ser consultado respecto a la situación judicial que afronta la expresidenta Cristina Fernández, a la vez que destacó la posibilidad de una "renovación en la política" con los comicios legislativos de octubre.

"Especulación política siempre hay pero mezclar lo que significan las investigaciones por ilícitos con cuestiones políticas, es un disparate", advirtió. En ese sentido, remarcó que "el que comete ilícitos tiene que pagarlos y la Justicia está para eso. Y la política va por otro lado".

Urtubey realizó esas declaraciones en Mendoza, donde participó del tradicional desayuno que organiza la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) en el marco de los festejos por Vendimia.

El gobernador salteño también fue consultado respecto a la gestión del gobierno nacional en materia de transparencia y respecto a la polémica que se generó por el acuerdo por la deuda del Correo. "Me parece que está muy bien que en la Argentina hoy sea todo público, que no hayan cosas escondidas y que en definitiva, haya un control no sólo ciudadano sino de los distintos sectores de la institucionalidad más fuerte", planteó.

En tal sentido, agregó que "ese es un dato muy positivo", aunque remarcó que "obviamente siempre es mejor no tener esos problemas". "Si los tenemos, lo mejor es que todos los sepamos y los podamos revertir", añadió.

Por otra parte, consideró que las próximas elecciones legislativas son "una excelente oportunidad para generar una fuerte renovación en la política argentina".

"No hay una elección nacional donde puedan plantearse liderazgos nacionales porque son candidatos en cada provincia. Creo que es un primer paso para iniciar un proceso por lo menos en nuestro espacio político, el peronismo de renovación, para hacia el 2019 generar eso. Ahora es imposible", acotó.

En cuanto a sus intenciones de llegar a la Presidencia de la Nación, manifestó que "eso depende mucho más de una acción colectiva que de mi voluntad personal. Mi voluntad está, pero no depende de eso sino de cómo se de la situación en la política argentina".

Finalmente, evaluó la situación de la economía nacional y consideró que "el gran desafío de la Argentina es salir de la lógica de que lo único que hace competitivo o no a las economías regionales es la política monetaria".

"Para mí en la Argentina hay que trabajar en otra logística. Si nosotros mejoramos la logística de energía, la de transporte, la de comunicaciones y nuestra política tributaria, cuánto es el tipo de cambio es casi intrascendente. Lo que va a hacer sustentables a las economías regionales en la Argentina es esa previsión a mediano plazo", amplió.