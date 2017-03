El glam del Carrusel, la otra cara de la Vendimia

Un nuevo año y Park Hyatt Mendoza, continúa siendo el punto más importante en donde se puede vivir la Vendimia a pleno. Y es que en cada edición, el tradicional hotel citadino lleva a cabo grandes acciones destinadas a que el público -tanto sus turistas como los mendocinos- pueda vivir esta época tan especial para la tradición mendocina con numerosas acciones pensadas para el disfrute absoluto de la belleza de esta fiesta.

Luego de una madrugada a puro reggae, junto al show del Bahiano durante la “Serenta de Reinas”, el hotel “nunca durmió” a fin de prepararse para una jornada a pleno; tal como sucede cada año.

Así, este 2017 no fue diferente y muy por el contrario, desde temprano se hicieron presente las más reconocidas personalidades de la política, el mundo empresarial y celebridades quienes se prepararon para disfrutar de todas las sorpresas que el hotel cinco estrellas tenía previstas para aprovechar la mañana típicamente vendimial.

Las Terrazas de Hyatt se llenaron de aire vendimial en el medio día del Carrusel de Reinas.

Tras el desayuno de la COVIAR, y pasadas las 11, las Terrazas de Hyatt comenzaron a tomar su gran protagonismo al recibir a los invitados. Con una temperatura más que ideal, el público esperó la llegada del desfile de carros vendimiales disfrutando de un exquisito desayuno para luego seguir con brunch; todo elaborados por el excelente equipo de chefs que hacen de este hotel, una marca reconocida por su gastronomía del más alto nivel.

Los invitados no dudaron en retratar el evento.

Si hay algo de lo que puede jactarse las Terrazas de Park Hyatt durante la Vendimia, es de ser el evento más glam dentro de los muchos que abarca el calendario vendimial cada año. Aun cuando no fueron tantas las personalidades "Made in Buenos Aires" como en otras oportunidades, los invitados supieron marcar su impronta, con looks elegantes y con y mucho estilo.

Blanco y negro en el look escogido por Fer Vila.

Andrea Richardi y Mariana Argandoña Erpel: dos estilos diferentes pero absolutamente elegantes para el evento al medio día.

María Elena Richardi, luciendo un estilo "muy suyo" tal como lo definió.

Eugenia Rodríguez optó por el encaje para el medio día de Hyatt, ¡una apuesta 100% acertada!

Los looks de los mendocinos...¡impecable!

La pareja top del momento

Si hay algo que pudo afirmarse en este Carrusel de Reinas es que la política no invalida en absoluto al amor…¡todo lo contrario! Prueba de ello, es la pareja del Gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey con su mujer, la bellísima actriz Isabel Macedo.

Invitados a compartir el palco oficial, fueron sin duda, los más fotografiados por medios de prensa y el público que acompañó desde las calles, esta gran fiesta al aire libre.

Isabel Macedo no dudó en brindar su más bella sonrisa a la cámara de ElSol.com.ar

La actriz y primera dama de la Provincia de Salta, no dudó en sumarse a cada saludo, selfie y toda demostración de cariño que el público le brindó y hasta ser la ganadora de las botellas de vinos que las candidatas vendimiales le arrojaron -muy sutilmente- desde sus carros; mientras que la pareja hizo muestra constante de su complicidad y por supuesto, de su gran amor.

¡Regalo eco-friendly!El intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar en el momento exacto en el cual le obsequia al gobernador salteño y a su mujer, un termo que tiene la particularidad de calentar el agua mediante paneles solares.

ElSol.com.ar te muestra cómo se vivió esta nueva edición del Carrusel de Reinas desde las Terrazas del gran hotel mendocinos. ¡Mirá quiénes estuvieron!