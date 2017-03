Milagro Sala contó como intentó suicidarse

Hace más de un año que Milagro Sala esta presa en el penal n° 3 de Mujeres de Jujuy. Hace una semana, la líder de la Tupac Amaru atentó contra su vida y unas compañeras lograron detenerla.

"Les pido perdón a todos los argentinos por mi arrebatamiento desde mi profundo corazón coya", dijo Sala en declaraciones a Radio Rebelde.

Milagro confirmó el episodio que ocurrió hace seis días atrás. "Me punteé el estómago porque estoy podrida de que me llenen de causas y nadie haga nada. Esta vez me sumaron tres causas nuevas. Tengo más de 12 causas, es decir que una vez por mes viene alguien al que le pagan y me denuncia. Estoy harta", dijo la dirigente social.

"Estoy muy triste, esto no se termina más. Ya me amenazaron afuera con matarme y también acá adentro. Gerardo Morales me quiere muerta", denunció Milagro Sala.

En ese sentido, citó la teoría del samurái: "Los samurái se mataban porque preferían matarse ellos a que los maten los enemigos. Yo tengo muy en claro esa teoría", expresó.

Hacia final de la entrevista la líder de la Tupac volvió sobre el episodio en el que se auto lastimó. "Cuando me quise matar, mi compañera me quitó un cuchillo y yo agarré una tijeras que también me las sacaron. No fue grave, pero me lastimé", agregó.

Fuente: Minuto Uno.