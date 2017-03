El chavo del 8: los finales de los personajes en la vida real

La serie mexicana El chavo del 8 supo ganarse el amor de los televidentes argentinos. Los actores que encarnaron a esos queribles personajes tuvieron finales tristes.

Doña Florinda: Florinda Meza reconoció que está en problemas económicos. De hecho, puso en venta la lujosa casa de Cancún que tenía junto a Roberto Gómez Bolaños. La propiedad de 1370 metros se puso a la venta a un valor mucho menor del de mercado.

Quico: Carlos Villagrán, que encarnó al entrañable Quico, subsiste gracias a los circos donde interpreta a un personaje parecido al de la vecindad del Chavo.

La Chilindrina: María Antonieta de las Nieves dijo en muchas oportunidades que necesitaba trabajar. Vive con lo justo y debe costear un tratamiento de salud muy caro al que se somete su esposo.

El Profesor Jirafales: Rubén Aguirre vivía en un departamento precario de Puerto Vallarta durante sus últimos años, antes de su muerte. Se mantenía con una pensión jubilatoria.

El Señor Barriga: Édgar Vivar se veía obligado a hacer doblajes hasta que un by pass perjudicó seriamente su salud.

Don Ramón: Los hijos de Ramón Valdés admitieron en televisión que su “padre enfrentó varios embargos, había ocasiones en las que llegábamos a vivir a un departamento y luego ya no, nosotros no entendíamos porque éramos muy chicos, pero después supimos que era porque no pagaba la renta. También trabajó de extra y ganaba lo que un extra, llegamos a no tener mucha comida y muebles, el personaje que interpretó como ‘Don Ramón’ en realidad fue así.

El Chavo: Roberto Gómez Bolaños fue la excepción a la regla. Se calcula que al momento de su muerte en noviembre de 2014, su fortuna ascendía a, por lo menos, 15 millones de dólares.

