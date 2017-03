Graciela Alfano busca un lugar en el Bailando

Graciela Alfano se refirió a sus ganas de volver a Bailando por un Sueño como jurado y aseguró que fue de las mejores, para ese rol. Además, agregó que “Moria funciona muy bien conmigo”. La actriz había reemplazado a Solita en 2016.

Luego de un glorioso regreso al teatro con Los Corruptelli, Alfano habló con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad, y expresó : “Me encantaría estar en el Bailando. Estoy en un muy buen momento de mi vida, siempre es una gran alegría de trabajar con todos los que están ahí, porque siempre los que están ahí tienen muchas ganas de estarlo”.

“A mí me gusta generar contenido, no tiene que ver solamente con mirar cómo se baila, tiene que ver con el timing televisivo, y sin humildad creo que he sido uno de los mejores jurados, me encantaría estar, me encantaría trabajar con ellos (por el Chato Prada, Federico Hoppe y Marcelo Tinelli)”, subrayó.

Al referirse a sus colegas, la rubia sostuvo que “Moria es la más funcional del show, funciona muy bien conmigo, tenemos una larga data de conocimientos, chistes entre personas que tienen más confianza y estamos más establecidas y que no tienen miedo de que te tumben, cuando es así, podes jugar con un límite mucho mayor. Creo que sí, que Nacha sabe como nadie de comedia musical, y yo tengo más manejo del contenido y los movimientos televisivos, todos somos grandes nombres. Y Siempre los periodistas (por Ángel De Brito y Polino) tienen como otro rol en el jurado”, concluyó.

Vale recordar que Pampita y Soledad Silveyra aún no están confirmadas como parte del jurado del Bailando.

¿Te gustaría volver a ver a Graciela Alfano en el programa?